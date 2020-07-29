«Интер» покажет драму «Опасные секреты» с Кирой Найтли в главной роли

В пятницу, 31 июля, в 21:00 на «Интере» состоится телепремьера британско-американской драмы «Опасные секреты» (оригинальное название – Official Secrets), передает пресс-служба.

В основу сценария фильма легла реальная история переводчицы британского Центра правительственной связи, описанная в книге Томаса и Марши Митчелл «Шпион, который пытался остановить войну». За экранизацию взялся оскароносный режиссер Гэвин Худ («Люди Икс: Росомаха», «Цоци»). Чтобы достоверно изобразить на экране реальную историю, Гэвин встречался с участниками тех событий.

Сюжет: в 2003 году рядовая сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает по общей рассылке электронное письмо, в котором содержится распоряжение от Агентства национальной безопасности: США хочет заручиться поддержкой Великобритании в шпионаже за членами Совета безопасности ООН с целью сбора компромата, который позднее можно будет использовать для получения голосов в поддержку вторжения в Ирак. Ган не может оставаться в стороне и молча наблюдать, как мир вовлекают в незаконную войну. Она принимает решение – бросить вызов правительству и «слить» электронное письмо в прессу.

В главных ролях – Кира Найтли, Рэйф Файнс, Конлет Хилл, Мэттью Гуд.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» – премьера французской комедии «Красавчик со стажем».

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Фото: кадр из фильма «Опасные секреты»

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