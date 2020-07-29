КиноНовостиТВ

«Интер» покажет драму «Опасные секреты» с Кирой Найтли в главной роли

от Telekritika
От Telekritika 347
Главная Кино «Интер» покажет драму «Опасные секреты» с Кирой Найтли в главной роли

ТВ-премьера состоится 31 июля 2020 года.

В пятницу, 31 июля, в 21:00 на «Интере» состоится телепремьера британско-американской драмы «Опасные секреты» (оригинальное название – Official Secrets), передает пресс-служба.

В основу сценария фильма легла реальная история переводчицы британского Центра правительственной связи, описанная в книге Томаса и Марши Митчелл «Шпион, который пытался остановить войну». За экранизацию взялся оскароносный режиссер Гэвин Худ («Люди Икс: Росомаха», «Цоци»). Чтобы достоверно изобразить на экране реальную историю, Гэвин встречался с участниками тех событий.

Сюжет: в 2003 году рядовая сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает по общей рассылке электронное письмо, в котором содержится распоряжение от Агентства национальной безопасности: США хочет заручиться поддержкой Великобритании в шпионаже за членами Совета безопасности ООН с целью сбора компромата, который позднее можно будет использовать для получения голосов в поддержку вторжения в Ирак. Ган не может оставаться в стороне и молча наблюдать, как мир вовлекают в незаконную войну. Она принимает решение – бросить вызов правительству и «слить» электронное письмо в прессу.

В главных ролях – Кира Найтли, Рэйф Файнс, Конлет Хилл, Мэттью Гуд.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» – премьера французской комедии «Красавчик со стажем».

Читайте также:

Ко дню памяти Владимира Высоцкого «Интер» покажет фильмы с его участием
В течение недели «Интер» будет показывать концерты
Телерейтинги: душное межсезонье, сериалы на «Украине» и советское кино на «Интере»

Фото: кадр из фильма «Опасные секреты»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Медиа Группа Украина» хочет отмены результатов конкурса на...

10.07.2020

Объявлены победители конкурса «Честь профессии»

17.07.2020

Начались съемки четвертого сезона сериала «Выходите без звонка»

14.07.2020

The New York Times купил аудиокомпанию Serial Productions

23.07.2020

Журналисты назвали самые авторитетные СМИ Украины

16.07.2020

Студия «Квартал 95» начинает работу над новыми проектами...

17.07.2020

«1+1» начал работу над седьмым сезоном «Одруження наосліп»

21.07.2020

Ткаченко анонсировал масштабный проект по медиаграмотности

23.07.2020

Сеть «Ланет» ответила на заявление 1+1 media

14.07.2020

«Медиа Группа Украина»: Активы УМХ нужно передавать в...

24.07.2020
Avatar