Apple, Google и Microsoft стали самыми дорогими брендами в мире

Издание Forbes опубликовал список 100 самых дорогих брендов мира. Их общая стоимость выросла с $2,33 трлн в 2019 году до $2,54 трлн в 2020-ом.

В первую пятерку вошли IT-компании. Отметим, что они же были лидерами прошлого года. а первая десятка выглядит вот так:

Apple — $241,2 млрд (+17%).

— $241,2 млрд (+17%). Google — $207,5 млрд (+24%).

— $207,5 млрд (+24%). Microsoft — $162,9 млрд (+30%).

— $162,9 млрд (+30%). Amazon — $135,4 млрд (+40%).

— $135,4 млрд (+40%). Facebook — $70,3 млрд (-21%).

— $70,3 млрд (-21%). Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%).

Disney — $61,3 млрд (+18%).

— $61,3 млрд (+18%). Samsung — $50,4 млрд (-5%).

— $50,4 млрд (-5%). Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%).

McDonald’s — $46,1 млрд (+5%).

Более 50% компаний из топ-100 находятся в США, 10 брендов — в Германии, 9 — во Франции, 6 — в Японии, 5 — в Швейцарии.

После IТ-компаний самыми дорогими являются компании, предоставляющие финансовые услуги — 14, автобренды — 11, ритейлеры — 8.

Заметно изменились позиции следующих компаний: Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix — с 38-го на 26-е место.

В 2020 году в список впервые попали Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Покинули рейтинг Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s.

Напомним: ранее стало известно, что сотрудники Google будут работать удаленно до лета 2021 года.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!