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BuzzFeed и Lionsgate будут снимать digital-кино

от Telekritika
От Telekritika 319
Главная Диджитал BuzzFeed и Lionsgate будут снимать digital-кино

Продукты ориентированы на представителей поколения Z.

Медиакомпания BuzzFeed и студия Lionsgate заключили партнерское соглашение. Компании планируют создавать концептуальное кино для поколения Z. Фильмы будут распространяться в digital-формате, передает variety.com.

По словам представителей BuzzFeed и Lionsgate, на данный момент в производстве находятся сразу несколько фильмов. Первый из них должен выйти в 2021 году. Согласно стратегии, намеченной партнерами, фильмы будут дистрибутироваться, в первую очередь, по digital-каналам, а потом уже поступать в кинотеатральный прокат.

Стороны заявили, что привлекут «широкий круг талантов, от отмеченных наградами режиссеров до новичков». Некоторые из кинопроектов будут основаны на материалах, которые являются интеллектуальной собственностью BuzzFeed.

Это последняя попытка BuzzFeed занять нишу в сфере цифровых развлечений. Шесть лет назад компания озвучивала амбициозные планы по выпуску фильмов и даже успела создать несколько телешоу, в том числе «Follow This» для Netflix. Но поскольку BuzzFeed столкнулась с нехваткой финансирования, компания сократила количество оригинальных видеопроектов, а также провела реструктуризацию своего подразделения BuzzFeed Motion Pictures, уволив часть сотрудников.

Напомним: ранее стало известно, что HBO снимет сериал о поисках вакцины от коронавируса.

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Фото: unsplash

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