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Шоураннер сериала «Секс, Інста і ЗНО» вошла в состав жюри YO! Young Directors Awards 2020

от Telekritika
От Telekritika 445
Главная Диджитал Шоураннер сериала «Секс, Інста і ЗНО» вошла в состав жюри YO! Young Directors Awards 2020

Победитель конкурса станет известен в октябре 2020.

Ирина Никончук, автор идеи и шоураннер сериала о поколения Z, стала одной из судей YО!DA-2020, сообщает пресс-служба 1+1 media.

YO!DA-2020 — конкурс для молодых кинематографистов, которые стремятся снимать качественную рекламу. По условиям, победитель конкурса сможет при поддержке YO!DA снять первую рекламную работу для своего портфолио.

«Подобные конкурсы − хорошая возможность для новичков заявить о себе, сделать первые шаги, а для более опытных − открыть новое направление», − говорит Ирина Никончук, руководитель 1+1 Digital Studios, член жюри конкурса.

В состав жюри также вошел Заслуженный деятель искусств, режиссер Антонио Лукич и музыкальный супервайзер и соучредитель КАМА Сергей Вовк, которые работают над съемками сериала «Секс, Інста і ЗНО» от команды 1+1 Digital Studios.

Победитель конкурса станет известен в октябре этого года.

Напомним, 12-серийная teen-dramedy под названием «Секс. Інста і ЗНО» создается специально для VOD-платформы.

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Фото: 1+1 media

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