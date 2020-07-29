Премьера второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» состоится 31 августа

31 августа в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии второго сезона мелодрамы «На твоей стороне», передает пресс-служба.
В первой части сериала нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Максим, который с детства тесно связан с криминальным миром, полюбит девушку и захочет изменить свой образ жизни но окажется за решеткой.
В последующих 24 сериях картины главных героев ждет много неожиданных поворотов судьбы. По словам продюсера компании «АРТ Территория» Игоря Волкова, главная интрига второго сезона – характер поведения Максима. Сможет ли он окончательно перейти на «светлую» сторону жизни?
Перемены ждут и главную героиню Анастасию Стрелецкую – девушка продолжит борьбу против «системы».
В фильме снимались Дана Абызова, Дмитрий Ратомский, Сергей Калантай, Сергей Радченко, Евгения Муц, Ирина Мельник, Александр Соколов, Виктория Чепурная, Галина Кобзарь-Слободюк, Ирина Новак, Федор Гуринец и другие.
Режиссеры-постановщики – Антон Азаров и Алексей Есаков. Операторы-постановщики – Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «АРТ Территория». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска».
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Фото: канал «Украина»
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