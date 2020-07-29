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Премьера второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» состоится 31 августа

от Telekritika
От Telekritika 415
Главная Новости Премьера второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» состоится 31 августа

Сериал выйдет на телеканале «Украина».

31 августа в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии второго сезона мелодрамы «На твоей стороне», передает пресс-служба.

В первой части сериала нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Максим, который с детства тесно связан с криминальным миром, полюбит девушку и захочет изменить свой образ жизни но окажется за решеткой.

В последующих 24 сериях картины главных героев ждет много неожиданных поворотов судьбы. По словам продюсера компании «АРТ Территория» Игоря Волкова, главная интрига второго сезона – характер поведения Максима. Сможет ли он окончательно перейти на «светлую» сторону жизни?

Перемены ждут и главную героиню Анастасию Стрелецкую – девушка продолжит борьбу против «системы».

В фильме снимались Дана Абызова, Дмитрий Ратомский, Сергей Калантай, Сергей Радченко, Евгения Муц, Ирина Мельник, Александр Соколов, Виктория Чепурная, Галина Кобзарь-Слободюк, Ирина Новак, Федор Гуринец и другие.

Режиссеры-постановщики – Антон Азаров и Алексей Есаков. Операторы-постановщики – Алексей Калин и Дмитрий Баженов. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «АРТ Территория». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска».

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Фото: канал «Украина»

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