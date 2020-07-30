41% рекламодателей возобновят сотрудничество с Facebook в августе

Аналитическая компания Digiday Research провела опрос среди рекламодателей (бренды, агентства), чтобы выяснить, когда они намерены прекратить бойкотировать Facebook.

Согласно данным опроса Digiday Research, проведенном в июля 2020-го, 41% респондентов заявили, что возобновят рекламные кампании в соцсети в августе 2020 года. 26% опрошенных намерены поступить так же в конце третьего квартала и 13% — к концу 2020 года.

Остальные же будут ждать дальнейших действий от Facebook, в надежде, что соцсеть предпримет меры по устранению проблем, связанных с размещением дезинформации и использованием языка ненависти, а 17% респондентов прямо сказали, что не будут размещать рекламу на платформе до тех пор, пока она не изменит ситуацию.

Также согласно опросу, 75% респондентов считают, что возврат инвестиций (ROI) важнее, чем то, в каком свете выставляет себя бренд, поддерживая акцию #stophateforprofit.

Напомним: ранее стало извсетно, что рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти.

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Фото: unsplash

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