Нацсовет зарегистрировал новую телерадиокомпанию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 июля зарегистрировал в качестве субъекта информационной деятельности предприятие общественной организации «Віковічне слово» телерадиокомпанию «Телебачення віковічного слова», Киев. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Предполагается, что ТРК будет предоставлять обществу информацию об Украине и мире, налаживать общественный диалог, укреплять украинский язык и культуру. Директором ТРК стал Александр Зелинский. Свидетельство о государственной регистрации установленного образца будет выдано компании сразу же после уплаты регистрационного сбора.

Католическое «Телебачення Віковічного Слова «EWTN Україна» вещает в Украине почти десять лет, недавно оно стало доступно в сервисе Megogo.

Напомним, Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты. Мониторинги показали, что квоты в эфире местных телеканалов и радиостанций значительно перевыполняются.

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Фото: EWTN

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