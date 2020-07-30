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Нацсовет зарегистрировал новую телерадиокомпанию

от Telekritika
От Telekritika 297
Главная Новости Нацсовет зарегистрировал новую телерадиокомпанию

Католическое «Телебачення віковічного слова» уже вещает в сетях нескольких провайдеров.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 июля зарегистрировал в качестве субъекта информационной деятельности предприятие общественной организации «Віковічне слово» телерадиокомпанию «Телебачення віковічного слова», Киев. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Предполагается, что ТРК будет предоставлять обществу информацию об Украине и мире, налаживать общественный диалог, укреплять украинский язык и культуру. Директором ТРК стал Александр Зелинский. Свидетельство о государственной регистрации установленного образца будет выдано компании сразу же после уплаты регистрационного сбора.

Католическое «Телебачення Віковічного Слова «EWTN Україна» вещает в Украине почти десять лет, недавно оно стало доступно в сервисе Megogo.

Напомним, Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты. Мониторинги показали, что квоты в эфире местных телеканалов и радиостанций значительно перевыполняются.

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Фото: EWTN

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