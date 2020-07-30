Вещатели заявили о том, что не могут выполнять условия лицензий

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продолжают поступать сообщения от телерадиокомпаний об изменениях в их деятельности, вызванных карантином. Первый заместитель председателя Национального совета Валентин Коваль отметил, что на протяжении последних двух недель поступило еще пять таких обращений от лицензиатов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По финансовым причинам временно прекращено многоканальное радиовещание ООО «Компания «Нова хвиля» (позывные «Power FM»), Киев; ООО «ТРК «Бiзнес-радiо» (позывные «Бизнес радио»), Киев; ООО «Українська радіо група» (позывные «Dj FM»), Киев.

ЗАО «Радиокомпания «Гала» (позывные «Україномовне радіо Країна ФМ»), Киев, сообщило о невозможности выполнения программной концепции общенационального эфирного радиовещания по техническим и финансовым причинам. ООО «Тайм Медиа» (логотип «Перший Незалежний»), Киев, проинформировал о невозможности выполнения программной концепции спутникового вещания.

Напомним, Нацсовет не впервые получает подобные обращения от медиакомпаний.

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Фото: unsplash

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