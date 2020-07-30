«ТЕТ» отказывается от аналогового вещания в ряде населенных пунктов

Национальный совет по вопросам телерадиовещания рассмотрел ходатайство ЗАО «ТК «ТЕТ» (логотип «ТЕТ»), Киев, относительно аннулирования лицензии на вещание от 29.11.2011 № 00373-м и принял положительное решение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно лицензии телеканал вещал на 19 частотах в ряде населенных пунктов страны с использованием аналоговой технологии. Национальный совет обязал телекомпанию вернуть лицензию на вещание в течение десяти дней с даты принятия этого решения.

Напомним, сегодня регулятор принял решение проверить вещателя из Сум из-за самовольной ретрансляции канала «112 Украина», а также из-за нарушения программной концепции.

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Фото: «ТЕТ»

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