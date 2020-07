Станислав Капралов о Let it snow: «Мы сами находились в этом хорроре» 

В конце июня стало известно, что Arclight Films подписала соглашение с Lionsgate о покупке прав на триллер украинского режиссера Станислава Капралова Let it snow. Фильм был снят украинской кинокомпанией Solar Media Entertainment, лента является копродукцией США, Украины и Испании.

В интервью «Телекритике» режиссер фильма Станислав Капралов рассказал о своем новом проекте, сотрудничестве со Штатами и экстремальных съемках в снежных горах.

Как Solar Media начала сотрудничать с голливудской компанией FishCorbFilms? И в общем с Голливудом?

Изначально генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк хотел снять кино, которое было бы способно выйти за пределы Украины и у которого были бы шансы заинтересовать голливудских дистрибьюторов. Было четкое понимание, что триллер с элементами хоррора — это лучший жанр для дебюта на северо-американском рынке. Хотелось рассказать не самую сложную историю, которая будет понятна зрителям с разным менталитетом — хоть в США, хоть в Украине, хоть в Японии. Так родился фильм Let It Snow.

С FishCorb началось сотрудничество, когда уже был написан первый драфт сценария и сделано первое освоение в Карпатах. Глава FishCorb Company оказался по делам в Украине, встретился с Сергеем Лавренюком, который рассказал о новой идее фильма, показал сценарий и мои режиссерские работы. Таким образом у нас возникла копродукция с США, а позже к фильму присоединились испанцы. В процессе появились западные актеры высокого уровня (Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили) и возникло предложение от крупного голливудского сейлз-агента Arclight Films представлять фильм. А затем — и контракт с голливудским дистрибьютором Lionsgate, про который сейчас говорят СМИ.

Как возникла идея фильма Let it snow?

Я давно оценил гениальный движок Стивена Спилберга из его дебютного фильма «Дуэль». Когда водителя авто весь фильм преследует грузовик и, по абсолютно непонятным причинам, пытается его убить. Так родилась история про черный снегоход с безликим наездником, который преследует сноубордистку и пытается ее убить.

Как только возникла идея, я сразу же набрал Сергея Лавренюка и описал ее двумя предложениями. Сергей загорелся ей и уже на следующий день началась работа над структурой сценария. Я написал первый драфт сценария, мы его редактировали, а потом отдали на адаптацию сценаристу из Лос-Анджелеса Омри Роузу, который приблизил историю к американскому менталитету. Просто взять и перевести сценарий – так не работает. К примеру, берется диалог, суть и смысл остаются, но лексика, динамика речи — адаптируются под американцев. Мы попросту по-другому мыслим, по-своему ведем беседы и строим общение.

Почему на главную роль выбрали именно Иванну Сахно?

Были организованы пробы в Киеве и пришло много хороших актрис, но найти стопроцентное попадание в главный персонаж фильма так и не удалось. Как-то в частной беседе зашел диалог о Иванне Сахно, которая на тот момент уже успела сняться в голливудском блокбастере «Тихоокеанский рубеж: Восстание», и в экшн-комедии «Шпион, который меня кинул«. Она была именно той актрисой, которую мы искали. Начались долгие продюсерские переговоры между Сергеем Лавренюком и агентами Иванки. И все выгорело!

Иванка невероятная актриса и ее магия очень помогла фильму. Она работает как опытная голливудская актриса. Конечно, с ней было приятно работать и я сам многому учился у нее.

Иванка очень ответственно подходит к процессу подготовки. К примеру, перед началом съемок она много тренировалась в спортзале, потом ее учили кататься на сноуборде. Иванна очень серьезно подготовилась, приехала с исписанным сценарием, проработала его весь от и до.

Фильм снят на английском языке?

Да, он изначально так планировался. Если мы хотим быть интересны на западе – это только английский язык. Многие рассказывают об успехе фильмов на русском, французском и других языках – но это очень сомнительно. Такое бывает редко. Компании как Lionsgate купят продукт только на английском языке, потому что это расширяет рынок и возможности. Практика переозвучки свойственна далеко не всем странам, к примеру у нас переозвучивают фильмы. А в некоторых странах предлагают только субтитры. К тому же субтитры не всегда удобны, если ты хочешь расслабиться и насладиться визуальным рядом фильма.

В Штатах фильм выйдет в сентябре 2020-го. Когда будет премьера в Украине?

Зимой, потому что это зимняя, рождественская история про сноубордистов. Думаю, в большинстве стран фильм выйдет именно зимой. В США запланировали релиз на осень, но не факт, что его не перенесут, ведь в Штатах все серьезно с карантином. Возможно, это будет какая-то платформа, хотя изначально планировался кинотеатральный прокат. Карантин внес корректировки в жизнь нашего фильма тоже.

На каких фестивалях показывали фильм?

Пока не показывали. Let it snow участвовал только на закрытых показах. Наш сейлз-агент Arclight Films, который занимается продажей фильма, организовывает закрытые показы на топовых мировых рынках, которые идут параллельно с фестивалями. Сергей Лавренюк показывал фильм в Берлине, и вот сейчас в Каннах, где была подписана последняя официальная часть договора с Lionsgate. Также мы были в Лос-Анджелесе и Торонто на показах.

Эти показы проводятся исключительно для дистрибьюторов. На них приходят представители Netflix, Lionsgate, Paramount и других компаний, чтобы найти интересные проекты для себя. Помимо американских, были и корейские, японские, а также европейские представители.

Был ли дублер (каскадер) у Иванны?

Были дублеры, человек восемь, и у каждого была своя задача. Иванка действительно много перенесла, ей приходилось по пояс в снегу играть, много бегать и не только. Я рад, что это была именно Иванка, она украинка, с которой легко было найти взаимопонимание и наладить контакт. Думаю, что если бы это была американка, она бы просто сбежала. Даже мы, которые горели этим фильмом, были физически очень истощены, у многих кровь шла из носа. В основном это было из-за перепада погоды и давления: мы могли начинать съемки на высоте 2000 метров, в обед снимать на 1500 метрах, а закончить — на 3000. А мы находились там около месяца.

Если все были экипированы в пуховики и тяжелую одежду, то она должна была быть просто в лыжном костюме. Мы утепляли ее как могли, но когда ты лежишь на снегу, то это особо не помогает. Многие трюки она выполняла сама. К примеру, была сцена с погружением в воду, в которой должна была быть именно Иванка. По сюжету, она должна была перейти через реку и проплыть немного. Мы эту сцену снимали без дублеров, так как надо было видеть лицо актрисы и ее эмоции. Также был еще один момент с лавиной. Для сцены специально делали «лавинную комнату», где Иванке пришлось сидеть 4 часа, полностью облепленной снегом.

Почему был такой плотный график съемок? Сколько длился один съемочный день?

По разному. Здесь было нестандартное планирование. Съемки могли начаться в тумане, а через час уже было солнце. В кино обычно есть четкий график и расписание сцен, но нам все приходилось менять по ходу из-за погоды. Такой график был потому что приближалась весна, плюс снимать в горах – очень дорого. У нас не было голливудских бюджетов, но хотелось снять максимально качественно. Съемочный день мог быть длинным. Так как быстро темнело, нам нужно было корректировать все: просыпаешься в 6 утра – ночь, день начинается в 8 утра, а темнеет в 15:30. Исходя из этого, плюс погода, мы планировали съемки.

К примеру, мы приехали за месяц до съемок, там была горная дорога из снежного коридора. А когда мы приехали во второй раз – ее уже не было, растаяла. Нам повезло, что остальной снег не потаял. Плюс, опять же, график: Иванка входила в актерский состав сериала «Меломанка» с Зоуи Кравитц и она должна была быть в начале апреля в Америке.

Название вашего фильма пересекается с комедией от Netflix 2019 года. Не считаете ли вы, что таким образом фильм будет сложнее найти в поиске?

Во первых, пока не так много статей про наш фильм. До этого мы держали все в секрете, и намеренно не общались с прессой, чтоб дождаться официального завершения сделки с Lionsgate.

Фильм Let it snow от Netflix совершенно другой – там комедия, мелодрама, он не пересекается по жанру с нашим. Тем более, он вышел для платформы, а мы планировали кинотеатральный прокат. Да и всем понравилось название: контраст доброй рождественской песни Let it snow с триллером и саспенсом.

Фильм на Netflix с таким названием вышел, когда мы все отсняли, было готово название и титры. Мы даже связались с нашим сейлз-агентом Arclight Films, они сказали что название клевое и мы его оставляем. Тем более, были уже и права на песню куплены.

Песня Let it snow будет играть в фильме?

Да, это такой лейтмотив нашего фильма. Получить права на песню было целое дело, так как права на нее принадлежали разным компаниям. Тут нельзя просто скачать ее и поставить в фильме.

Кто еще из актеров играет в кино?

В фильме принимают участие украинские, грузинские, испанские и американские актеры. Интернациональный состав вышел.

Также в фильме снялся испано-американский актер Алекс Хафнер, который недавно играл большую роль в ленте Submergence с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвоем. Ну и, конечно, замечательная Тинатин Далакишвили — грузинская актриса, которая хорошо известна на постсоветском пространстве, снявшись в таких фильмах, как: «Звезда», «Заложники», «Эбигейл».

Это будет фильм одного героя?

Основной сюжет фильма построен на Иванке. Поэтому было важно получить харизматичную актрису на главную роль, актрису от которой не захочется отводить взгляд. По сюжету ведь она остается в горах одна, пытается выжить и найти людей. Так что она в центре истории.

В Let it snow будут присутствовать элементы ужаса?

Есть элементы и ужаса, и драмы. Но основной жанр – это триллер. В Америке сейчас популярны аккуратные миксы жанров, наш фильм тоже будет миксом. Как, к примеру, фильм Get out – это не классический фильм ужасов, или тот же Hold the dark от Netflix.

Будут ли в фильме спецэффекты?

Да. У нас есть одна сцена со взрывом лавины. Нам не разрешили сделать его, хотя мы договаривались с грузинским правительством, но нам запретили. Во-первых, это была весна – уже лавиноопасное время. Во-вторых, как нам сказали, мы можем найти гору где-то далеко, взорвать ее там и ничего не произойдет, а лавина сойдет в 50 км на курорт. Поэтому мы не рискнули это делать и лавина была полностью смоделирована графикой.

Какими проектами вдохновлялись?

Всеми фильмами жанра. Я отсмотрел много разных картин, чтобы попасть в интерес американского рынка. Очень хотелось, чтобы фильм был продан и попал на международный рынок. Классические хорроры пересматривал, а также ряд режиссеров, которые мне нравятся визуально. Паоло Соррентино, к примеру. Я визуалист сам по себе и мне была важна эстетика картинки. И это, в первую очередь, подкупило американцев, они не ожидали увидеть фильм с таким визуальным рядом. По напряжению в сюжете я ориентировался на Дэвида Финчера. Так что это такая сборная солянка всего, что меня вдохновляет.

Какой жанр вам ближе?

Мне близки в основном триллеры. Нравятся и хорошие драмы, и хорроры. Но только если это содержательный хоррор, а не одни скримеры. Экшены я тоже люблю, однако в нашем проекте не так много экшена, потому что снимать экшн в снегу сложно и дорого.

В диких горах любая работа с камерой трудна. Наш художник-постановщик даже разработал специальные легкие сани, чтобы получить максимально плавное движение камеры — сани, в которых находился оператор во время съемок.

Каково это, заниматься съемками в горах в снегу?

У нас на площадке команда была от силы 20 человек, при стандарте в 50. Очень сложно передвигаться в горах, а с большой командой — это еще сложнее. Так что приходилось снимать в оперативном режиме.

Вы практически круглосуточно находились в горах, получается?

Допоздна находились часто. Ночью выезжали, ночью возвращались. На грузовом транспорте доставляли туда технику и уже носили там ее в руках. Самим приходилось носить все на гору. Даже подняться 50 метров было сложно, так как в горах это чувствуется иначе. У тебя и одежды немало, ты проваливаешься по колено или по пояс в снег. И надо снимать при этом, держа 15-килограммовую камеру в руках. Нужно отдать должное оператору-постановщику Жене Усанову — он относил камеру на себе с первого по последний съемочный день.

Были ли какие-то опасности во время съемок?

Были опасные моменты на грани. Недалеко от нас сходила лавина, но с нами также были гиды, которые разбирались в горной местности и оценивали ситуацию вокруг. Бывало, что минимальное схождение произошло и надо покидать место на всякий случай. Многие из этих моментов будут показаны в документальном фильме о съемках проекта, включая backstage.

Был случай, когда в конце съемочного дня из-за сильного тумана группу долго не могли найти в горах. Видимость была ужасной, и мы рисковали остаться ночью в горах и замерзнуть. К счастью, нас отыскали благодаря опытному водителю снегохода, который вырос в этих горах и мог провести ратраки с «закрытыми глазами».

Почему выбрали для съемок Грузию?

Это был вопрос рисков. Мы изначально хотели снимать на Драгобрате и освоили уже его. Потом мы отказались от этой идеи, потому что съемки уходили в весну. А в Грузии снег тает позже. Плюс горы в Гудаури очень похожи на американские. И я скажу по правде, если остаешься там один, реально становится страшно. Когда горы накрывает туман и темнеет – это уже хоррор. Мы сами находились в этом хорроре. Драгобрат – красивый, но он не такой бесконечный, там не так много пиков.

Ваш новый проект «Эгрегор» — расскажите о нем подробнее. О чем он будет?

Это мистический триллер, мы его буквально через месяц будем снимать. Я выступаю в роли режиссера. Я присоединился к проекту не с самого начала. Это будет микс «Багровых рек», «Кода да Винчи», «Семь». То есть детективный триллер с религиозным подтекстом. Я хочу его сделать в неонуарном стиле, и снимать на специфическую оптику.

Релиз планируется через год?

Думаю даже раньше. Может, в течение года. На этот вопрос лучше ответит Сергей Лавренюк — он генеральный продюсер фильма.

Читайте также:

Фото: кадр из фильма Let it snow

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!