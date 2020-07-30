Телеканалы Trace Sports Stars и Trace Urban будут транслироваться в украинских кабельных сетях

30 июля 2020 года во время заседания Национальный совет внес изменения в перечень иностранных программ, разрешенных для ретрансляции, добавив к нему британский спортивный телеканал Trace Sports Stars и французский музыкальный телеканал Trace Urban. Также изменения коснулись названий и юрисдикции иностранных программ MTV Ниts, MTV Dance и MTV Rocks, сообщается на сайте регулятора.

В Национальный совет поступило обращение от британской компании Trace UK World LTD, которая является правообладателем телевизионной программы Trace Sports Stars, с просьбой внести эту программу в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Компания предоставила подтверждающие документы, в частности копию лицензии на вещание телевизионной программы Trace Sports Stars, выданную компании Trace UK World LTD регулятором Ofcom.

Также к регулятору обратилась французская компания Trace Global, которая является правообладателем телевизионной программы Trace Urban, с просьбой внести ее в перечень иностранных разрешенных телеканалов. Заявитель, в частности, предоставил договор между французским регулятором и компанией Trace Global по трансляции телевизионной программы Trace Urban.

Оба заявители гарантируют, что программное наполнение указанных телевизионных программ, предусмотренных для ретрансляции на территории Украины, в полностью адаптированы к национальному законодательству и соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Национальный совет, кроме анализа предоставленных документов, исследовал дополнительную информацию, которая была указана заявителями, а также информацию, которая является публичной в форме открытых данных, в том числе на официальных сайтах иностранных государственных органов. Проведя мониторинг предоставленных записей эфира этих программ по соблюдению требований законодательства Украины и положений Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Нацсовет не зафиксировал признаков нарушений и рекламы.

Таким образом, Национальный совет решил добавить иностранные программы Trace Sports Stars (трансляция в формате HD) и Trace Urban (трансляция в формате HD) в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Кроме того, Нацисовет получил обращение от ООО «Дентос Юроп» как представителя компании MTV Networks s.r.o. в Украине по изменению юрисдикции и названия иностранных телевизионных каналов MTV Ниts, MTV Rocks и MTV Dance. В частности, ООО «Дентос Юроп» предоставило заверенные переводы копий решений, принятых чешским Советом по вопросам телевидения и радиовещания (RRTV), о предоставлении компании MTV Networks s.r.o. лицензий на телевизионное вещание через спутник. Нацсовет проверил представленную информацию, а также провел мониторинг эфира этих трех телеканалов, не обнаружил признаков нарушений законодательства.

Отныне в перечень разрешенных программ страной-правообладателем этих телеканалов указана Чешская Республика, а названия программ изменено на MTV Rocks International, MTV Hits International, сlub MTV.

Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины насчитывает 179 телеканалов.

Напомним: ранее стало известно, что Нацсовет назначил проверки трем спутниковым телеканалам.

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Фото: Телекритика

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