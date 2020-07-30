В Европе запустили новый стриминговый сервис — Sooner

Немецко-французская медиакомпания ContentScope запустила новый стриминг под названием Sooner. К платформе получили доступ зрители из Германии, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии, передает Broadband TV News.

Сервис начал работу 29 июля 2020 года и специализируется на инди-фильмах и сериалах, авторском и артхаусном кино. Также в его бибдлиотеке можно найти как работы известных режиссеров, так и фильмы начинающих киноделов, игровые, полнометражные и короткометражные фильмы, документари. Многие ленты ранее демонстрировались только в рамках таких фестивалей, как Каннский, Берлинский, Sundance и Séries Mania.

На платформе также представлена линейка эксклюзивного контента. Например, сериал «Банк» (The Bank), действие которого происходит в Прибалтике сразу после распада СССР.

Sooner предлагает пробный 14-дневный период, после которого стоимость месячной подписки составляет €7,95 в месяц. При оформлении годового абонемента месячный платеж составляет €4,99. Также создатели платформы обещают расширение географии Sooner в ближайшее время.

Напомним: ранее стало известно, что Netflix опроверг информацию о закрытии стриминга в Турции.

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Фото: Sooner

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