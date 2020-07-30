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TikTok увеличит фонд поддержки блогеров до $2 млрд

от Telekritika
От Telekritika 209
Главная Диджитал TikTok увеличит фонд поддержки блогеров до $2 млрд

Таким образом компания намерена обойти своего конкурента — Facebook.

TikTok намерена увеличить фонд поддержки блогеров до $2 млрд в течение 3-х лет. Из них $1 млрд планируется выделить инфлюенсерам из США, $300 млн — из Европы, сообщается на сайте компании.

Таким образом TikTok будет конкурировать с Facebook, которая пытается переманить тиктокеров, заплатив им за использование своего аналогичного сервиса Reels, запуск которого запланирован в США и некоторых других странах в августе. Учитывая, что TikTok могут заблокировать в США на фоне конфликта между американским и китайским правительствами, китайский сервис предпринял отчаянную попытку удержания блогеров и объявил об увеличении TikTok Creator Fund до $2 млрд.

Более того, глава TikTok Кевин Майер обвинил Facebook в нечестной конкуренции под видом патриотизма. Он также назвал «подделками» приложение Lasso, закрытое в 2020 году, и новую функцию Reels от Instagram.

Напомним: ранее стало известно, что TikTok могут запретить и в Японии.

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Фото: TikTok

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