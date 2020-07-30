Линейное ТВ — самый популярный формат в США и Европе

Аналитическая компания Omdia опубликовала отчет Omdia Cross-Platform Television Viewing Time Report — 2020, в котором говорится, что несмотря на некоторый спад, линейное ТВ по-прежнему остается самым популярным форматом среди зрителей США и Западной Европы, передает broadbandtvnews.com.

Аналитики отмечают, что в 2019 году на долю линейного телевидения приходилось 63% всех ТВ-просмотров в США. В 2018 году доля составляла 67%, но не смотря на снижение линейное ТВ по-прежнему удерживает лидерские позиции в США. То же касается и Австралии, Испании, Италии, Германии, Франции и Великобритании: там доля данного формата тоже сократилась. Нидерланды стали единственной страной, где показатели просмотра линейного ТВ не изменились с прошлого года.

Что касается нелинейного просмотра, то его доля увеличилась благодаря платформам Netflix и Amazon Prime. Рост доли такого просмотра варьировался от 55% в Австралии до 10% в Нидерландах. Аналитики полагают, что долгосрочной перспективе на увеличение доли онлайн-просмотров будут влиять рост числа активных пользователей ОТТ-сервисов.

Но в будущем драйверами роста станут не стриминги, а социальные сети. Эксперты заметили, что в среднем в отслеживаемых странах время, затрачиваемое на просмотр видеоконтента на платформах соцсетей, увеличилось на 10 минут и составило в среднем 41 минуту на человека. Для сравнения, все другие формы нелинейного просмотра увеличились за год на 7 минут. В США средний показатель по просмотру ТВ-программ в соцсетях составил 49,3 минуты, что выше, чем в других странах.

Напомним: ранее стало известно, что рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз.

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Фото: «Телекритика»

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