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Одна из площадей Киева названа в честь журналиста Сергея Набоки

от Telekritika
От Telekritika 170
Главная Новости Одна из площадей Киева названа в честь журналиста Сергея Набоки

По решению Киевского городского совета.

Согласно решению Киевского горсовета, принятому 30 июля 2020 года, одна из площадей столицы была названа в честь журналиста Сергея Набоки, сообщает Радио Свобода.

«Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной названа именем Сергея Набоки (Днепровский район). Это украинский журналист, правозащитник и диссидент», — говорится в официальном сообщении Киевсовета.

Сергей Набока (1955-2003) — украинский поэт, диссидент, один из ведущих деятелей Украинского Хельсинского союза, организатор Киевского демократического клуба и Украинского культурологического клуба. Издатель газеты «Голос возрождения», основатель и генеральный директор первого в Украине независимого информационного агентства УНИАР. Многолетний политический обозреватель Радио Свобода, автор ряда аналитических публикаций и телепрограмм.

Напомним: ранее стало известно, что в ОАСК прокомментировали заявление «Слідство.Інфо» о попытке получения данных журналистки.

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Фото: unsplash

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