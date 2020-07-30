Одна из площадей Киева названа в честь журналиста Сергея Набоки

Согласно решению Киевского горсовета, принятому 30 июля 2020 года, одна из площадей столицы была названа в честь журналиста Сергея Набоки, сообщает Радио Свобода.
«Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной названа именем Сергея Набоки (Днепровский район). Это украинский журналист, правозащитник и диссидент», — говорится в официальном сообщении Киевсовета.
Сергей Набока (1955-2003) — украинский поэт, диссидент, один из ведущих деятелей Украинского Хельсинского союза, организатор Киевского демократического клуба и Украинского культурологического клуба. Издатель газеты «Голос возрождения», основатель и генеральный директор первого в Украине независимого информационного агентства УНИАР. Многолетний политический обозреватель Радио Свобода, автор ряда аналитических публикаций и телепрограмм.
Напомним: ранее стало известно, что в ОАСК прокомментировали заявление «Слідство.Інфо» о попытке получения данных журналистки.
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Фото: unsplash
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