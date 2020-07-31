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За угрозы журналистке полтавчанин получил два года условно

от Telekritika
От Telekritika 325
Главная Новости За угрозы журналистке полтавчанин получил два года условно

Разбирательство продолжалось три года.

Октябрьский районный суд Полтавы приговорил к двум годам условно жителя Полтавы Андрея Князева, который угрожал насилием журналистке интернет-издание «Полтавщина» Дарине Синицкой. Об этом сообщает ИМИ. Этим же решением суд признал жителя мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Как рассказала Синицкая, ранее между ней и Князевым была договоренность: он в суде извиняется и не получает наказания. «Формат «извинился – свободен» подошел бы для первого года. Но поскольку он врал, когда давал показания и дело дважды закрывали, в частности, из-за его слов, то я решила, что до суда «полюбовно» решать не буду», — сказала журналистка.

Правоохранители сообщили о подозрении Князеву 13 ноября 2019 года. По данным следствия, в мае 2017 года из-за статьи, размещенной в интернете, он прислал журналистке текстовое сообщение с угрозой насилия, а также разместил сообщение с такими угрозами в своем аккаунте в Facebook. Князев обвинил Синицкую в распространении личной информации. Под его постом в соцсети журналистке угрожали изнасилованием и пропажей без вести. Правоохранительные органы трижды закрывали уголовное производство по факту этого инцидента.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту угроз журналистке издания «Тексты».

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Фото: unsplash

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