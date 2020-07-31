За угрозы журналистке полтавчанин получил два года условно

Октябрьский районный суд Полтавы приговорил к двум годам условно жителя Полтавы Андрея Князева, который угрожал насилием журналистке интернет-издание «Полтавщина» Дарине Синицкой. Об этом сообщает ИМИ. Этим же решением суд признал жителя мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Как рассказала Синицкая, ранее между ней и Князевым была договоренность: он в суде извиняется и не получает наказания. «Формат «извинился – свободен» подошел бы для первого года. Но поскольку он врал, когда давал показания и дело дважды закрывали, в частности, из-за его слов, то я решила, что до суда «полюбовно» решать не буду», — сказала журналистка.

Правоохранители сообщили о подозрении Князеву 13 ноября 2019 года. По данным следствия, в мае 2017 года из-за статьи, размещенной в интернете, он прислал журналистке текстовое сообщение с угрозой насилия, а также разместил сообщение с такими угрозами в своем аккаунте в Facebook. Князев обвинил Синицкую в распространении личной информации. Под его постом в соцсети журналистке угрожали изнасилованием и пропажей без вести. Правоохранительные органы трижды закрывали уголовное производство по факту этого инцидента.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту угроз журналистке издания «Тексты».

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Фото: unsplash

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