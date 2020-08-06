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Надежда Мейхер поделилась подробностями съемок «Великі Вуйки. Вдома краще»

от Telekritika
От Telekritika 132
Главная МедиатусовкаLight news Надежда Мейхер поделилась подробностями съемок «Великі Вуйки. Вдома краще»

Новые образы, любовные сцены и много смеха.

Актриса Надежда Мейхер рассказала, как ее героиня Галина привыкает к простым сельским условиям жизни, и поделилась подробностями со съемок сериала, сообщает пресс-служба «1+1».

«Моей героине нелегко привыкнуть к условиям и ритму жизни в Великих Вуйках. Она привыкла быть активной, работать, поэтому и в селе ищет себе работу. Кстати, Ирка и Марийка уверены, что Ивану очень не понравится желание Галины работать. Девушки постоянно придумывают способы, как Галина должна об этом ему сказать, и эти идеи становятся началом множества комичных ситуаций», — рассказала Мейхер.

Также, сообщает телеканал, зрители увидят Ивана Петрука в новых образах, на которые его будет уговаривать Галина.

«На этом фоне возникает много комических и конфликтных ситуаций. Ведь Иван и Галину не хочет обидеть, и перед односельчанами авторитет боится потерять. Уверена, зрителям будет интересно наблюдать за развитием отношений и чувств этой пары», — делится Надежда Мейхер.

Также актриса намекнула на интимную сцену с Юрием Горбуновым в сериале: «По сценарию, у Галины и Ивана есть несколько интимный момент. Мы с командой проекта долго думали, как правильно сыграть сцену, какими мы с Юрой должны быть в кадре. Думаю, в итоге этот эпизод будет очень смешным».

Напомним, «1+1» закончил производство нового сезона сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители увидят осенью 2020 года.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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