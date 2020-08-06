Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на 1+1 video

3 августа 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с 1+1 video, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Так, с августа 2020 года на цифровой платформе 1+1 video появится ряд образовательных сериалов от проекта «Дія. Цифрова освіта». Сейчас национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности, основанная Министерством цифровой трансформации, насчитывает 23 сериала, и их количество увеличивается.

Среди тем сериалов: обучение цифровой грамотности для пожилых людей, безопасность детей и подростков в интернете и другое. «Также полезную для себя информацию в доступном виде найдут и учителя, и госслужащие, и представители бизнеса и стартапов, и будущие тренеры по цифровому образованию и другие», — комментируют в 1+1 video.

Напомним, c 1 августа 2020-го группа 1+1 media расширяет наполнение пакета для подписчиков VOD-платформы 1+1 video. К 6 украинским телеканалам («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «УНІАН ТБ») присоединятся еще два партнерских канала группы 1+1 media: KVARTAL TV и Paramount Comedy.

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Фото: «1+1»

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