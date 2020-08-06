ДиджиталНовости

Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на 1+1 video

от Telekritika
От Telekritika 214
Главная Диджитал Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на 1+1 video

C августа 2020-го.

3 августа 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с 1+1 video, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Так, с августа 2020 года на цифровой платформе 1+1 video появится ряд образовательных сериалов от проекта «Дія. Цифрова освіта». Сейчас национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности, основанная Министерством цифровой трансформации, насчитывает 23 сериала, и их количество увеличивается.

Среди тем сериалов: обучение цифровой грамотности для пожилых людей, безопасность детей и подростков в интернете и другое. «Также полезную для себя информацию в доступном виде найдут и учителя, и госслужащие, и представители бизнеса и стартапов, и будущие тренеры по цифровому образованию и другие», — комментируют в 1+1 video.

Напомним, c 1 августа 2020-го группа 1+1 media расширяет наполнение пакета для подписчиков VOD-платформы 1+1 video. К 6 украинским телеканалам («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «УНІАН ТБ») присоединятся еще два партнерских канала группы 1+1 media: KVARTAL TV и Paramount Comedy.

Читайте также:

1+1 video покажет первые серии нового сериала «Доктор Вера»
1+1 media начала допремьерную продажу сериалов нового сезона на 1+1 video
После кодирования спутника количество пользователей 1+1 video выросло на треть

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нацсовет вынесет проект изменений к Инструкции о мониторинге...

17.07.2020

Kyiv Media Week состоится 14 сентября

16.07.2020

Cтриминг Pluto TV заключил многолетнюю сделку с НФЛ

13.07.2020

Президент Зеленский предложил ввести налоговые льготы в поддержку...

16.07.2020

«1+1» покажет новое реалити-шоу «Майже колишні»

27.07.2020

Полиция расследует нападение на съемочную группу канала АТН

15.07.2020

Слава Каминская подтвердила участие в новом сезоне «Танців...

27.07.2020

Alyona Alyona станет участницей нового сезона «Танців з...

29.07.2020

Google разработала интерактивный рекламный формат — Swirl

09.07.2020

«Довод» Кристофера Нолана может выйти в прокат в...

23.07.2020
Avatar