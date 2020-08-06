Телеканал «Киев» покажет спецпроект о национальных меньшинствах столицы

В новой программе «Киев интернациональный» на канале «Киев» расскажут о том, как живется представителям разных национальностей в столице, как им удается сохранить свою культуру и традиции, как к ним относятся украинцы. Об этом пишет пресс-служба канала.
Идея проекта у автора программы, корреспондента телеканала Нино Тодуа появилась еще во время празднования Дня столицы и Дня Киева. А благодаря шеф-редактору проекта «Киев. NewsRoom» Ирине Главацкой проект воплотили на экране.
«Уже отсняты выпуски о еврейской общине и крымских татарах. Сейчас ведутся переговоры о помощи с несколькими посольствами», — сообщает пресс-служба.
Заключительный выпуск спецпроекта «Киев интернациональный» будет посвящен грузинской общине. Ведь его автор – грузинка по национальности.
Первый выпуск «Киева интернационального» запланирован на 10 августа.
Напомним, техническую службу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий.
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Фото: телеканал «Киев»
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