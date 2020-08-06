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Стартовали съемки фильма «Скажене весілля-3»

от Telekritika
От Telekritika 282
Главная Кино Стартовали съемки фильма «Скажене весілля-3»

Релиз состоится в 2021 году.

5 августа Film.ua начала съемки третьей части фильма «Скажене весілля«, сообщается  на Facebook-странице кинокомпании.

«Прошло четыре года после последней свадьбы, и вот стать на рушник счастья планирует самый молодой из семьи Середюка — Захар. Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару — дочь барона ромов, девушку по имена Рада. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, спокойного праздника не будет», — рассказывает детали о проекте пресс-служба.

Появятся в продолжении комедии актеры проекта: Юрий Горбунов, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Супрун (Петро Бампер), MONATIK и Олег Винник.

Главные роли в «Скаженому весіллі-3» исполнят молодые украинские актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Также в фильме сыграют: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Киевской области в течение августа и сентября. Релиз ленты запланирован на 2021.

Напомним, 20 апреля в 22:00 на «1+1» состоялась телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2».

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Фото: «1+1»

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