Во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных каналов

Лидеру группы, которая несколько лет управляла сетью из 20 пиратских сайтов со спортивным контентом, вынесен приговор — лишение свободы на 12 месяцев. Об этом сообщает Torrenfreak.com.

Расследование дела началось после жалобы на нелегальные сайты от правообладателей: спортивных каналов Франции Canal + Group, beIN Sports и RMC Sports совместно с антипиратской организацией ALPA.

После расследования, проведенного Группой по киберпреступности из Национальной жандармерии Ренна, предполагаемые основатели и администраторы сайтов были арестованы в июне 2018 года. И теперь, спустя два года, дело подошло к концу: французский суд вынес приговор лидеру группы. Его лишили свободы на один год, с отсрочкой в 6 месяцев. Приговоры другим пятерым сообщникам пока не огласили.

Согласно подсчетам, в течение шести месяцев до закрытия, сайты с нелегальными телетрансляциями посещало около 500 000 пользователей каждый месяц. Суммируя цифры с 2014 по 2017 — это около 7,5 млн посещений. Доход владельцы в основном получали за счет рекламы.

Директор отдела защиты контента в компании CANAL+ Group Селин Бойер отметила, что пиратство оказывает крайне негативное воздействие на всю спортивную экосистему – от профессионального до любительского спорта, а также на всю индустрию медиа и платного телевидения.

В Украине активной борьбой с воровством контента занимается Общественный союз “Инициатива Чистое небо”. Вячеслав Миенко, руководитель союза, поделился, что спортивные каналы – это ниша, в которой большое влияние имеют инвесторы индустрии. Именно поэтому любые понесенные убытки, связанные со спортивным или любительским контентом в медиа, влияют на финансовые показатели спортивного и, в том числе, футбольного сектора. Об этом пишет «Чистое небо».

Партнер союза “Медиа Группа Украина”, которой принадлежат каналы «Футбол 1/2/3», тоже сталкивается в интернет-пиратами, выбирающими французский хостинг как площадку для ретрансляции спортивных телеканалов “Медиа Группы Украина”.

Сергей Чернящук, эксперт по вопросам интеллектуальной собственности по борьбе с пиратством медиагруппы комментирует ситуацию с кражей контента в спортивной сфере:

«Не исключаю, что среди телеканалов, которые использовались на 20 пиратских сайтах, прекративших свою деятельность, могли быть и наши спортивные телеканалы “Футбол 1/ 2 / 3”. Онлайн-пираты не ограничиваются определенной территорией, а текущие технологии позволяют передавать телевизионный сигнал в любую точку планеты, где есть потенциальный клиент. Для этого нужен большой выбор телеканалов, как по тематике, так и по языковым предпочтениям, что подтверждается недавним кейсом в Испании, в котором приняли участие Испанская Премьер лига (LaLiga), Кубок немецкой лиги по футболу (DFL), Альянс креативности и развлечений (ACE).

Борьба с пиратством все чаще объединяет правообладателей за рубежом в общие кейсы, что дает желаемые результаты. Показательным для нас также является нидерландский кейс с участием BREIN, MPA and ACE, в рамках которого была прекращена деятельность крупнейших онлайн-агрегаторов пиратского контента, распространяющих в том числе и наш контент».

Пиратство в сфере спортивных трансляций и контента по сей день является одной из самых болезненных и труднорешаемых проблем в нашей стране, отмечает Степан Щербачёв, руководитель управления спортивных проектов 1+1 media. «Пользуясь безнаказанностью, многие ресурсы не только используют без разрешения наш контент и собирают аудиторию, но и зарабатывают на рекламе, причем зачастую – услуг сомнительного характера. Помимо прямых финансовых убытков 1+1 media как правообладателя и инвестора в сфере спортивного контента, это также несет и репутационные риски для медиагруппы в виде некорректных ассоциаций с недобросовестными рекламодателями, к которым мы не имеем никакого отношения», — добавил Щербачёв.

Напомним, ранее стало известно, что с 25 мая Общественный союз «Инициатива «Чистое небо»» возглавит Вячеслав Миенко, директор по GR в группе 1+1 media.

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Фото: «Телекритика»

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