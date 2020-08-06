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Во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных каналов

от Telekritika
От Telekritika 219
Главная Новости Во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных каналов

Расследование дела началось после жалобы на нелегальные сайты от правообладателей.

Лидеру группы, которая несколько лет управляла сетью из 20 пиратских сайтов со спортивным контентом, вынесен приговор —  лишение свободы на 12 месяцев. Об этом сообщает Torrenfreak.com

Расследование дела началось после жалобы на нелегальные сайты от правообладателей: спортивных каналов Франции Canal + Group, beIN Sports и RMC Sports совместно с антипиратской организацией ALPA.

После расследования, проведенного Группой по киберпреступности из Национальной жандармерии Ренна, предполагаемые основатели и администраторы сайтов были арестованы в июне 2018 года. И теперь, спустя два года, дело подошло к концу: французский суд вынес приговор лидеру группы. Его лишили свободы на один год, с отсрочкой в 6 месяцев. Приговоры другим пятерым сообщникам пока не огласили.

Согласно подсчетам, в течение шести месяцев до закрытия, сайты с нелегальными телетрансляциями посещало около 500 000 пользователей каждый месяц. Суммируя цифры с 2014 по 2017 — это около 7,5 млн посещений. Доход владельцы в основном получали за счет рекламы.

Директор отдела защиты контента в компании CANAL+ Group Селин Бойер отметила, что пиратство оказывает крайне негативное  воздействие на всю спортивную экосистему – от профессионального до любительского спорта, а также на всю индустрию медиа и платного телевидения.

В Украине активной борьбой с воровством контента занимается Общественный союз “Инициатива Чистое небо”. Вячеслав Миенко, руководитель союза, поделился, что спортивные каналы – это ниша, в которой большое влияние имеют инвесторы индустрии. Именно поэтому любые понесенные убытки, связанные со спортивным или любительским контентом в медиа, влияют на финансовые показатели спортивного и, в том числе, футбольного сектора. Об этом пишет «Чистое небо».

Партнер союза “Медиа Группа Украина”, которой принадлежат каналы «Футбол 1/2/3», тоже сталкивается в интернет-пиратами, выбирающими французский хостинг как площадку для ретрансляции спортивных телеканалов “Медиа Группы Украина”.

Сергей Чернящук, эксперт по вопросам интеллектуальной собственности по борьбе с пиратством медиагруппы комментирует ситуацию с кражей контента в спортивной сфере:

«Не исключаю, что среди телеканалов, которые использовались на 20 пиратских сайтах, прекративших свою деятельность, могли быть и наши спортивные телеканалы “Футбол 1/ 2 / 3”. Онлайн-пираты не ограничиваются определенной территорией, а текущие технологии позволяют передавать телевизионный сигнал в любую точку планеты, где есть потенциальный клиент. Для этого нужен большой выбор телеканалов, как по тематике, так и по языковым предпочтениям, что подтверждается недавним кейсом в Испании, в котором приняли участие Испанская Премьер лига (LaLiga), Кубок немецкой лиги по футболу (DFL), Альянс креативности и развлечений (ACE).

Борьба с пиратством все чаще объединяет правообладателей за рубежом в общие кейсы, что дает желаемые результаты. Показательным для нас также является нидерландский кейс с участием BREIN, MPA and ACE, в рамках которого была прекращена деятельность крупнейших онлайн-агрегаторов пиратского контента, распространяющих в том числе и наш контент».

Пиратство в сфере спортивных трансляций и контента по сей день является одной из самых болезненных и труднорешаемых проблем в нашей стране, отмечает Степан Щербачёв, руководитель управления спортивных проектов 1+1 media. «Пользуясь безнаказанностью, многие ресурсы не только используют без разрешения наш контент и собирают аудиторию, но и зарабатывают на рекламе, причем зачастую – услуг сомнительного характера. Помимо прямых финансовых убытков 1+1 media как правообладателя и инвестора в сфере спортивного контента, это также несет и репутационные риски для медиагруппы в виде некорректных ассоциаций с недобросовестными рекламодателями, к которым мы не имеем никакого отношения», — добавил Щербачёв.

Напомним, ранее стало известно, что с 25 мая Общественный союз «Инициатива «Чистое небо»» возглавит Вячеслав Миенко, директор по GR в группе 1+1 media.

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Фото: «Телекритика»

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