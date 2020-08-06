1+1 Digital Weekend переносится на 2021 год

1+1 media сообщила в Facebook, что мероприятие 1+1 Digital Weekend не состоится в 2020 году.

«2020-й — особый для нас всех и не позволяет, несмотря на все попытки, делать то, что мы действительно любим. Мы вынуждены сообщить вам, что 1+1 Digital Weekend окончательно переносится на 2021 год», — пишут организаторы.

Мероприятие должно было пройти в августе 2020-го.

В прошлом году 1+1 Digital Weekend состоялся в Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и Киеве. Ивент в целом посетило более 2000 участников. Как это было в прошлом году в Киеве, можно прочитать здесь.

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Фото: 1+1 media

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