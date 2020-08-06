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В региональных медиа 37% «джинсы» заказывают местные политики

от Telekritika
От Telekritika 210
Главная Новости В региональных медиа 37% «джинсы» заказывают местные политики

Данные исследования ИМИ.

Институт массовой информации (ИМИ) проанализировал работу 50 региональных онлайновых СМИ и пришел к выводу, что 37% «джинсы» изданиям заказывают местные политики. Об этом Ими сообщает на своем официальном ресурсе.

Эксперты пришли к выводу, что больше всего материалов с признаками политической заказа публикуют онлайн-медиа Днепра, Херсона, Черкасс и Полтавы. Так, в Днепре показатель таких материалов составил 4,4%, Херсоне — 2,7%, Черкассах — 2,6%, Полтаве — 2,4% от общего количества публикаций. Новостей с признаками заказа в онлайн-медиа Харькова не обнаружили. Средний показатель заказных материалов во всех регионах составил 1,3% от общего количества публикаций.

По результатам исследования, 80% «джинсы» — это позитивистские тексты о политиках и чиновниках. При этом, каждая 5-я новость с признаками заказа в региональных онлайн-медиа являла собой контрагитацю. По данным мониторинга, больше всего контрагитационных материалов было опубликовано в онлайн-медиа Львова (56% от общего количества материалов с признаками заказа в регионе) и Днепра (45%). Не было зафиксировано конрагитацийних материалов в донецких, николаевских, Одесских, харьковских и черкасских онлайн-медиа.

Чаще всего заказывали материалы политики местного уровня (37% от общего количества «позитивной джинсы») и партии (26%). Положительные заказные материалы о политиках всеукраинского уровня составили 14%, местных властях — 10%, органах государственной власти — 8% (от общего количества «джинсы»).

Больше всех в региональных медиа пиарились «Зе команда» (в основном, за счет продвижения проекта «Большая стройка») — 30% от общего количества положительных материалов с признаками заказа о политических силах и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13%).

В рамках исследования были проанализированы 9 575 новостей, из них 121 новость с признаками заказа, 97 положительных материалов с признаками заказа, 24 контрагитации из 50 региональных онлайн-медиа в 10-ти регионах Украины (Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Львов, Николаев Одесса, Полтава, Харьков, Херсон, Черкассы). Мониторингу подлежали исключительно новости новостной ленты интернет-СМИ, а статьи, журналистские расследования, аналитика, блоги, авторские колонки, анонсы и т.п. не анализировались.

Ранее Институт сообщал о фиксировании 13 случаев нарушений свободы слова в Украине.

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Фото: unsplash

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