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На «Радио НВ» появилась новая программа Казарина и Мацарского
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На «Радио НВ» появилась новая программа Казарина и Мацарского

от Telekritika
Telekritika 393

Проект называется «Двойные стандарты».

С понедельника, 3 августа, в эфир «Радио НВ» выходит новая аналитическая программа о событиях в Украине и мире, ведущими которой стали журналисты Юрий Мацарский и Павел Казарин. Об этом сообщается на сайте «Новое время».

Передача выходит по будням с 14:00 по 15:00.

«В ней ведущие объясняют, что стоит за словами политиков и как события в Украине и мире влияют на каждого из нас», — сообщает НВ.

Напомним, в марте 2020-го стало известно о переформатировании «Радио НВ». Проект также покинул главный редактор Валерий Калныш, который теперь работает на Прямом канале.

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Фото: «Новое время»

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