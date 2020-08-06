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New York Times заработала на digital-версии $185 млн: итоги второго квартала 2020-го

от Telekritika
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Главная Диджитал New York Times заработала на digital-версии $185 млн: итоги второго квартала 2020-го

Издание отчиталось перед подписчиками и инвесторами.

Издание New York Times опубликовало финансовый отчет за второй квартал 2020 года.

Мы публикуем основные данные из отчета:

  • Впервые за всю историю существования издания доходы с digital превысили доходы с принтовой версии: $185,5 млн против $175,4 млн.
  • В течение 2-го квартала количество платных подписчиков на digital-версию издания увеличилось на 669 тыс. Топ-менеджмент медиа назвал этот квартал «лучшим в истории по приросту платных подписчиков». Отныне общее количество подписчиков NYT составляет 6,5 млн. Из них 5,7 млн — подписаны только на диджитальную версию.
  • Основные новостные продукты (рассылки, подкасты) также нарастили аудиторию на 493 тыс. подписчиков.
  • Кроссворды и кулинарное приложение суммарно принесли 179 тыс. подписчиков.
  • Операционная прибыль снизилась на 6,2% — с $55,6 млн до $52,1 млн.
  • Рекламные доходы упали на 32% в digital и на 55% в принте. А общие рекламные доходы снизились на 44% — с $120,8 млн до $67,8 млн.
  • Доходы с digital-подписки выросли на 29,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили $146 млн.
  • Доходы с продаж печатной версии снизились на 6,7% — до $147,2 млн.
  • В июне были уволены 68 сотрудников рекламного отдела и маркетингового агентства NYT — Fake Love.

Ранее медиа сообщало, что в его команде появился исполнительный продюсер.

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Фото: Unsplash

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