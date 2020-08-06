Як топові телеканали борються за втрачену аудиторію

Сьогодні незвичний блог. У середині блогу буде матеріал від нашого молодого покоління аналітиків-соціологів, які у нас займаються дідіжтальщиною. Це буде огляд від Інни Сергієнко, яка відповідає у нас за дослідження та вивчення соціальних мереж та поведінки глядачів у них. Адже ми чуємо зі всіх кутків, що молоді глядачі живуть лише в інтернеті, і якщо їх лише на каналах ловити, то там нікого з них точно вже не залишилося. Чи правда це – я вам скажу прямо зараз (див. табл.)

Бачимо, що на 57 хв з 2007 або на 40% зменшилося споживання ТБ людьми від 14 до 25 років. Куди вони почали витрачати цю зайву годину? Звісно що у YouTube – скажете ви, але Інна буде з цим не згодна.

А ось як наші різні топові канали намагаються боротися за цю втрачену аудиторію, читайте далі у дебютному блозі від Інни, якщо ви самі не дуже слідкуєте за Instagram та Facebook-каналами, то це буде дуже цікавий для вас матеріал, якщо ні – то жалійтеся мені.

Привіт допитливим читачам. Я тут вперше, тому сподіваюся на вашу увагу та зацікавлення. Хотіла б поговорити про битву глядачів, але не на звичних національних каналах, а на діджитал-платформах. Епоха діджиталізації (тут ви мали згадати мера столиці й усміхнутися) вимагає від топканалів тримати увагу біля телевізорів та екранів мобільних телефонів у мережах. Я проаналізую акаунти 5 топових каналів у Instagram, адже інтернет-відділи цих медіаплатформ стараються і працюють, треба оцінити їх роботу.

Почнемо з телеканалу «Україна». Вони акцентують увагу на зірках та їхньому житті. Висвітлюють багато новин світської хроніки: у кого день народження, хто одружився або розлучається, народив первістка або святкує іменини кота.

Як одна з рубрик, зіркові новини, можуть бути, але в акаунті «України» їх занадто багато. У публікаціях соціальних мереж можна почитати приголомшливі історії з життя та гороскоп. Це прикольно, але варто відчувати межу насичення інформацією, якщо людською мовою: не перегинати палку.

Рубрика Stories використовується мало, напевно про неї просто забувають, тому що публікації у стрічку робляться по 3-4 на день. Швидше за все, відділ діджиталу каналу «Україна» сподівається, що їх цільова аудиторія (45+) не сидить у мережі. На щастя або жаль, Instagram уже давно не мережа для підлітків, а канали мали б знати про переливання трафіку (соцмережа – ТБ) та пошук нових цільових груп.

Телеканал СТБ та ICTV мають дуже схожі акаунти в Instagram. Можливо, ними займається один SMM-спеціаліст. Багато публікацій є анонсами того, що буде транслюватися в ефірі – такий собі формат «онлайн-Теленедели».

Акаунт ICTV більше розважає підписників, тому що наявні анімаційні ролики із вікторинами та іграми у Stories. Читачі активно реагують на короткі жарти або вирізки із «Дизель-шоу». Є плавна інтеграція ведучих каналу, точкові факти з їхнього життя, та вимогливому інтернет-користувачу чогось, все ж таки, не вистачає.

Акаунт СТБ акцентує увагу на програмах, шоу та серіалах. Я помітила, що для популярних телепередач створюють окремі акаунти та постійно їх поширюють і тегають на офіційній сторінці. Якщо з «Холостяком» такий формат заходить, то із stb_serials – не такий успішний кейс. Інколи в акаунті публікують відеонарізки із програм, які зривають активність, але це відбувається рідко.

Втирають носа попереднім каналам акаунти Нового каналу та «1+1». Вони відрізняються більшою активністю (щодо публікацій та контенту), варіативністю рубрик і методами залучення підписників.

Помилково буде сказати, що просто аудиторія Нового каналу сидить в Instagram. Канал популяризує та зацікавлює підписників значно більше, ніж «старіші» канали. Наприклад, відомі ведучі показують свій день підписникам (Олександр Педан, Леся Нікітюк, Алла Костромічова) – це привертає увагу, створює свій окремий онлайн-серіал. Канал розробив нову формулу захоплення цільової аудиторії: зловили у мережі, зацікавили й отримали нових глядачів перед екранами або на YouTube.

Канал «1+1» в акаунті розкриває внутрішнє життя команди медійників. Запускаються прямі ефіри з ведучими, онлайн-запитання для гостей у програмі, відеодзвінки – це здається таким очевидним і вже відомим, хтось тут пригадує «Чекай на мене», але ці методи працюють, і найкраще їх використовує саме канал «1+1». Гріх не згадати відеозапрошення для «Танців з зірками», їх у першу чергу транслюють онлайн. Тимчасові історії часто дублюють інформацію із дописів, хоча це помітять не всі.

Маленький висновок: усі канали ведуть акаунти в Instagram, хтось активніше, хтось – пасивніше. Але їм не варто збувати, що утримувати цільову аудиторію перед екранами вони вже навчилися, а ось соціальні мережі тільки набирають обертів. Потрібно не пасти задніх, а створювати й онлайн-контент.

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