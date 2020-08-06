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TikTok откроет первый дата-центр в Европе

от Telekritika
От Telekritika 378
Главная Диджитал TikTok откроет первый дата-центр в Европе

В него вложили 420 млн евро.

TikTok откроет первый дата-центр компании в Дублине, Ирландия, сообщается на официальном блоге.

«Сегодня мы объявляем о своем намерении создать новый центр обработки данных в Ирландии и наш первый центр обработки данных в Европе. Эти вложения в Ирландию на сумму около 420 млн евро создадут сотни новых рабочих мест и сыграют ключевую роль в дальнейшем усилении защиты и защиты данных пользователей TikTok с помощью современной системы защиты физической и сетевой безопасности» — пишет Ролан Клотье, директор по глобальной информационной безопасности TikTok.

По его словам, новый региональный центр обработки данных принесет ощутимые преимущества, в том числе ускорение загрузки. А когда центр обработки данных начнет работать — данные европейских пользователей станут храниться там.

Центр начнет работу в 2022 году.

Напомним, в США выстрелил сервис, похожий на TikTok.  И это вовсе не Reels от Instagram, а приложение под названием Triller, запущенное 5 лет назад бизнесменом Майком Лу.

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Фото: TikTok

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