Бокс-офис: «Неистовый» всех сделал

По сборам вырвался вперед фильм «Неистовый» – премьерный триллер с Расселом Кроу. В выходные он заработал 1 316 643 грн ($47 549). В центре истории мать-одиночка Рэйчел Хантер (Карен Писториус). Однажды она отвозит сына Кайла в школу и обгоняет другую машину на красном свете светофора. Другой водитель (Рассел Кроу) вскоре догоняет ее, требуя извинений, несмотря на просьбы оставить их в покое. Ситуация быстро обостряется, когда незнакомец начинает преследовать Рэйчел и Кайла, вызывая хаос и разрушения на шоссе, ранив несколько человек.

На втором месте разместилась китайская анимация «Кот под прикрытием», который получил 647 020 грн ($23 367). Несмотря на это у мультфильма достаточно низкий рейтинг на IMDB – 5,2.

Два специальных агента Владимир и Гектор должны раскрыть дело о похищении секретного минерала. Тут и возникает конфликт: каждый работает по-своему и не намерен уступать напарнику. К тому же, у них совсем разные характеры и манеры, ведь они – кот и мышь.

За ним следует криминальная драма «Ночной портье», которая принесла 644 568 грн ($23 278). В главных ролях снялись Ана Де Армас, Тай Шеридан и Хелен Хант.

Барт Бромли — умный юноша, который работает ночным клерком в гостинице. Он использует скрытые камеры наблюдения для записи гостей, чтобы улучшить свои навыки общения. Но когда во время его смены убивают одну из посетительниц, Барт становится главным подозреваемым.

И последняя премьера недели – мелодрама «Секрет» с 555 675 грн ($20 068). В главной роли выступила Кэти Холмс.

В центре сюжета вдова с тремя детьми Миранда Уэллс, которой посчастливилось встретить Брэя. Мужчина вызывается помочь привести в порядок их дом после шторма. За это время он становится другом семьи и не только…

Пятерку закрывает «Мой шпион», который был достаточно успешных на фоне остальных в последние недели. Хотя фильм и занял 5 место, интерес к нему утих всего на 23%. Его касса на этом уик-энде пополнилась 332 966 грн ($12 025).

На шестое место попала «Богемская рапсодия», которая не появлялась в топе в прошлый раз. Байопик получил еще 248 893 грн ($8 989). Общие сборы составили 56 990 972 грн ($2 028 148).

«Сделано в Италии», которая на прошлой неделе заняла первое место, опустилась аж на седьмое. На второй неделе проката лента получила еще 208 218 грн ($7 520).

Боевик «Бладшот» принес 205 574 грн ($7 424), интерес зрителей опустился на 46%. Кстати, рейтинги у «Бладшота» достаточно низкие, к примеру на Rotten Tomatoes он получил лишь 30% из 100.

9 и 10 место у «Аквамена» и «Агента Льва». Они заработали 160 638 грн ($5 801) и 144 696 грн $5 226 соответственно.

Помимо этого на неделе состоялась громкая премьера «Поезд в Пусан 2», но дистрибьютор не предоставил данные по сборам.

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Фото: «Телекритика»

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