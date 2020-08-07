Трамп запретил американским фирмам сотрудничать с TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения, в соответствии с которыми американские фирмы должны прекратить деловые отношения с китайскими компаниями TikTok и WeChat в течение 45 дней. Трамп подчеркнул, что поступил так, чтобы «защитить нашу национальную безопасность». Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что это событие стало серьезной эскалацией противостояния Вашингтона с Пекином из-за влияния Китая на мировые технологии. Распоряжения были подписаны в то время, когда Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok. Ранее Трамп установил крайний срок для этой сделки – до 15 сентября.

Аналитики считают, что распоряжения Трампа могут оспорить юристы.

Напомним, правящая партия Японии лоббирует запрет доступа к приложению TikTok. Политики уверены, что приложение может передавать личные данные японцев китайским властям.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!