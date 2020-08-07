НСЖУ заявляет, что с начала года к журналистам 45 раз применяли силу

В июле Национальный союз журналистов Украины зафиксировал пять случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших — телевизионщики. Всего за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении журналистов. Об этом сообщает НСЖУ со ссылкой на данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины».
В НСЖУ отмечают, что граждане бросаются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.
«В случае инцидентов наши коллеги обращаются к Национальной полиции. Но без прецедентов наказания новые атаки не остановить», — отмечает председатель союза Сергей Томиленко.
«Индекс физической безопасности журналистов» — это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине, который подготавливают НСЖУ и его партнеры: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.
Напомним, в июле в Харькове напали на съемочную группу канала АТН, готовившую материал о самоубийстве женщины, которая задушила сына.
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Фото: unsplash
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