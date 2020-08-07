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На канале «Украина 24» состоится премьера программы о местных выборах
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На канале «Украина 24» состоится премьера программы о местных выборах

от Telekritika
Telekritika 359

Первый выпуск проекта «Україна обирає» зрители увидят в воскресенье вечером.

9 августа на канале «Украина 24» состоится премьера программы о местных выборах «Україна обирає»: Тигран Мартиросян будет анализировать все события недели, которые произошли в ходе избирательной кампании. Новый проект будет выходить каждое воскресенье в 21:00 и продлится до подведения окончательных результатов голосования. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Тигран Мартиросян вместе с гостями в студии будет конструктивно, объективно и на детали разбирать каждую тему, касающуюся политического выбора украинцев на местных выборах», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Зритель узнает об электоральных предпочтениях граждан, политических технологиях, программах партий, особенностях кандидатов и о возможных нарушениях правил ведения агитации.

Напомним, 18 июля программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» вернулась на канал «Украина 24» в обновленном формате.

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Фото: «Украина 24»

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