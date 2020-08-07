В Николаевской области незаконно транслировались каналы трех медиагрупп

3 августа сотрудники отдела противодействия киберпреступности Национальной полиции в Николаевской области провели обыск сервиса для продажи ТВ-приставок Aura HD, Mag 250, U2C, Android и Smart TV, с помощью которого незаконно ретранслировались несколько телеканалов групп 1+1 media, StarLightMedia и медиахолдинга «Медиа Группа Украина». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Медиахолдинги подали заявления о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в телекоммуникационную сеть) Уголовного кодекса Украины, в отдел противодействия киберпреступности в Николаевской области.

В рамках уголовного производства проведен обыск в Одессе и Николаеве, и были установлены причастные к нарушению жители Одесской и Николаевской областей. В принадлежащих им помещениях правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерное оборудование, с помощью которого администрировался пиратский онлайн-портал для продажи ТВ-приставок. Изъятое оборудование направили в экспертный центр для проведения ряда экспертиз. В результате должны быть объявлены подозрения о краже интеллектуальной собственности.

«Существование креативной экономики возможно только в случае соблюдения авторского права, а борьба с пиратством является неотъемлемой частью ее построения. Одна из наших задач, чтобы сам факт пиратства был исключением из правил, а не наоборот. Для нас каждое расследование – это не только шаг к прекращению воровства контента, но и помощь нашим партнерам в развитии рынка», − рассказывает Николай Фаенгольд, директор дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia.

«Защита интеллектуальной собственности, а именно продуктов медиахолдинга, остается приоритетной задачей 1+1 media и требует нашего внимания и сотрудничества с правоохранительными органами для уменьшения уровня подобных нарушений в будущем. В данный момент ожидаем результатов экспертиз изъятого оборудования и судебное решение по делу», − отмечает Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

«Борьба с пиратством в любых его проявлениях – приоритетная задача «Медиа Группы Украина». Приятно, что в этом направлении мы выступаем единым фронтом со всеми другими медиагруппами. Данный кейс является непосредственным подтверждением этого факта», − говорит Антон Яцык, директор департамента финансово-экономической и информационной безопасности «Медиа Группа Украина».

Напомним, во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных каналов. Лидера группы, которая несколько лет управляла сетью из 20 пиратских сайтов со спортивным контентом, приговорили к лишению свободы на срок 12 месяцев.

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Фото: Киберполиция

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