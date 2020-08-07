Ирина Сопонару примет участие в реалити «Богиня-шопинга. Экстремальный сезон»

Ирина Сопонару, звезда ситкома «Однажды под Полтавой», примет участие в новом сезоне шоу, сообщает пресс-служба ТЕТ.
По правилам шоу звезда познакомится со своими соперницами и получит модное задание от фэшн-эксперта Леонида Мартынчика. Также в выпуске актриса покажет съемочной группе свой гардероб, отправится на поиски идеального образа и выйдет на финальное дефиле.
Напомним, кроме участниц шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон», телезрителей ждет встреча с командой комментаторов.
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Фото: ТЕТ
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