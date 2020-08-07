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Арам Арзуманян станет участником нового сезона «Танців з зірками»
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Арам Арзуманян станет участником нового сезона «Танців з зірками»

от Telekritika
Telekritika 109

Актер пригласил на шоу телеведущую Ольгу Фреймут.

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединился актер, звезда комедии «Скажене весілля» и сериала «Великі вуйки» Арам Арзуманян. На своих страницах в Tik Tok и Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallenge от футболиста Сергея Мельника и передает его Ольге Фреймут. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

«Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь я веду страницу Tik Tok, где много и весело танцую. Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте «Танці з зірками», я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!» — прокомментировал актер.

Премьера четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, ранее к участникам четвертого сезона проекта присоединился футболист Сергей Мельник.

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Фото: «1+1»

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