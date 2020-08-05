«Холостяк» стал участником «Танців з зірками»

На своей странице в Instagram Сергей Мельник опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтмена группы «Беz обмежень» Сергея Танчинца. Челлендж он передал актеру, звезде комедий «Скажене весілля» и «Великі вуйки» Араму Арзуманяну.

«Неожиданным для меня было приглашение принять участие в “Танцях з зірками”, ведь я из совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое – переучить спортсмена – у нас уже поставлена ​​позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов, — сказал футболист. — Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу «Танці з зірками» — это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе – матч, а теперь будет прямой эфир».

Сейчас уже известны имена двенадцати звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудичем; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской и Сергей Мельник.

Ранее открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, лидер рок-группы «Беz обмежень» Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп Mozgi и «Время и Стекло» Позитива, который тоже выйдет на паркет.

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Фото: «1+1»

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