«Молодость-49»: каким будет кинофестиваль

4 августа в Киеве состоялась пресс-конференция 49-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость», во время которой организаторы объявили программу, а также рассказали подробности о проведении мероприятия. В этом году кинофестиваль празднует свой 50-летний юбилей.

Пресс-конференцию открыл художественный руководитель кинофестиваля Андрей Халпахчи, который поблагодарил партнеров фестиваля и отметил, что «все ждут оффлайн-событие», так как большинство летних международных фестивалей происходили онлайн или вовсе отменялись.

Халпахчи поделился, что в этом году основными локациями фестиваля стали: кинотеатр «Жовтень», где будет размещен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе украинских премьер. В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов. В Fedoriv Hub будет проходить «Майстерня талантів».

Специально для проведения фестиваля сконструируют кинотеатр под открытым небом под «Аркой дружбы народов». Там пройдет Церемония открытия и награждения, показы фильмов детской программы Molodist Teen Sсreen, украинские премьеры и специальные события.

«Мы искали разные формы объединения онлайн и оффлайн. Без этого, к сожалению, на сегодня сделать фестиваль невозможно», — сказал Халпахчи.

Глава Госкино Марина Кудерчук рассказала о поддержке кинофестиваля Госкино: «Надеюсь, несмотря на карантин и текущую ситуацию, мероприятие пройдет без осложнений. Мы поддерживаем и далее будем поддерживать этот кинофестиваль».

Впервые за многие годы фестиваль анонсировал систему абонементов. Таким образом организаторы хотят упростить доступ к фильмам, мастер-классам и фестивальным вечеринкам.

Екатерина Янюк, глава службы аккредитации КМКФ «Молодость» рассказала о доступных видах абонементов и аккредитаций.

Аккредитация зрителей:

зрительская аккредитация (можно заказать билеты на все показы с 4 августа на сайте ticketbox);

для студентов вход бесплатный, включая мастер-классы и вечеринки;

индустриальная аккредитация для работников киноиндустрии;

индивидуальные билеты на сеансы (купить можно с 15 августа, цена — 60 грн).

Для онлайн-зрителей разрабатывается платформа, где будут показывать конкурсную программу, однако все фильмы будут иметь ограниченное количество просмотров. Показы в онлайне будут проходить бесплатно, однако по предварительной регистрации.

Программу кинофестиваля озвучили Андрей Халпахчи, программный директор Игорь Шестопалов и программные координаторы Богдан Жук и Виктор Глонь.

«200 фильмов мы получили только на национальный конкурс, а всего заявок на отбор к международной программе было более 200 тысяч. Пересматривая эти фильмы, найти «жемчужины» не так легко, так как много создается в мире рядовых картин, которые неинтересны ни по теме, ни по форме», — сказал Андрей Халпахчи.

На кинофестивале покажут около 150 фильмов. Картины представят уже в традиционных конкурсных программах Международного и Национального конкурсов: «Студенческий конкурс», «Короткометражный конкурс», «Полнометражный конкурс», SunnyBunny и TeenScreen. Фильмы представлены в следующих программах: «Фестиваль фестивалей», «Скандинавская панорама», «Швейцарский акцент», FORMA, Century и «Специальные события».

Перелік фільмів:

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС / INTERNATIONAL COMPETITION

Студентський конкурс / Student competition

Еллі / Elli, Вів’єн Гартманн / Vivien Hartmann, Німеччина / Germany, 2019, 29′

Душенька / The Little Soul, Барбара Рупік / Barbara Rupik, Польща / Poland, 2019, 9′

Обличчя / Faces, Адріен Лосте / Adrien Lhoste, Франція / France, 2019, 19′

Через дві години минуло десять хвилин / After Two Hours, Ten Minutes Had Passed, Штеффен Ґолдкамп / Steffen Goldkamp, Німеччина / Germany, 2019, 20′

Він любить мої очі / He Loves My Eyes, Енші Ріста / Enxhi Rista, Румунія / Romania, 2019, 23′

Дім, милий дім / Home Sweet Home, Анна Морозова / Anna Morozova, Україна / Ukraine, 2019, 15’

Адам / Adam, Шокі Лінь / Shoki Lin, Сінґапур / Singapore, 2019, 19′

Термінал / Terminal, Кім Алламанд / Kim Allamand, Швейцарія / Switzerland, 2019, 13′

Дрифт / Drifting, Ханьсун Бо / Hanxiong Bo, США / USA, 2019, 16′

Не плакати за обіднім столом / No Crying at the Dinner Table, Керол Нґуєн / Carol Nguyen, Канада / Canada, 2019, 15′

Сонячний пес / Sun Dog, Доріан Єсперс / Dorian Jespers, Бельгія, Росія / Belgium, Russia, 2020, 21′

Ми більше ніколи не заблукаємо разом / We’ll Never Get Lost Together Again, Євген Кошин / Eugene Koshin, Україна, Туреччина / Ukraine, Turkey, 2020, 35′

Малолітка / Babydyke, Тоне Оттілі Фредеріксен / Tone Ottilie Frederiksen, Данія / Denmark, 2019, 19′

Південна лихоманка / Austral Fever, Томас Вудрофф / Thomas Woodroffe, Чилі / Chile, 2019, 21′

Добраніч / Good Night, Ентоні Нті / Anthony Nti, Бельгія, Ґана / Belgium, Ghana, 2019, 20′

Без тіла / No Body, Гемін Ко / Haemin Ko, Велика Британія / UK, 2019, 4′

Короткометражний конкурс / Short competition

Остання світлина батька / The Last Image of Father, Стефан Джорджевіч / Stefan Djordjević, Сербія, Словенія, Хорватія, Греція / Serbia, Slovenia, Croatia, Greece, 2019, 20′

Приватний сектор / Community Gardens, Вітаутас Каткус / Vytautas Katkus, Литва / Lithuania, 2019, 15′

Сцени з любовного життя / Scenes of a Love Life, Міґель Афонсо / Miguel Afonso, Португалія / Portugal, 2019, 13′

Пісня хмар / Song of Clouds, Анкіт Поудел / Ankit Poudel

Непал / Nepal, 2020, 15′

Супергерої без суперсили / Superheroes Without Superpowers, Беатріче Балдаччі / Beatrice Baldacci, Італія / Italy, 2019, 13′

Іспит / Exam, Соня К. Хадад / Sonia K. Hadad, Іран / Iran, 2019, 15′

У місяць кохання / In the Month of Love, Шашанк Валіа / Shashank Walia, Індія / India, 2019, 30′

Легкі гроші / Money Honey, Айзек Найтс-Вошборн / Isaac Knights-Washbourn, Нова Зеландія / New Zealand, 2020, 10′

Серед мигдалевих дерев / Among the Almond Trees, Марі Лєфлок / Marie Le Floc’h, Бельгія / Belgium, 2019, 21′

Одягнена в дощ / She Who Wears The Rain, Маріанн Метів’є / Marianne Métivier, Канада / Canada, 2019, 17′

Унікальна нагода / A Unique Opportunity, Жоель Курц / Joël Curtz, Франція, Бельгія / France, Belgium, 2020, 14′

Бульмастиф / Bullmastiff, Анастасія Буковська / Anastasiia Bukovska, Україна / Ukraine, 2020

Святковий день / Party Day, Софія Бост / Sofia Bost, Португалія / Portugal, 2019, 17′

Інстинкт / Drive, Педро Касавекк’я / Pedro Casavecchia, Франція / France, 2019, 7′

Чорне сонце / Black Sun, Арда Чільтепе / Arda Çiltepe, Туреччина, Німеччина / Turkey, Germany, 2019, 20′

Дівич-вечір Вард / Ward’s Henna Party, Морад Мостафа / Morad Mostafa, Єгипет / Egypt, 2020, 23′

Повнометражний конкурс / Full-Length competition

Цілковито нормальна родина / A Perfectly Normal Family, Малу Рейманн / Malou Reymann, Данія / Denmark, 2020, 93′

Копач / Digger, Йоргіс Грігоракіс / Georgis Grigorakis, Греція, Франція / Greece, France, 2020, 101′

Особливі прикмети / Identifying Features, Фернанда Валадес / Fernanda Valadez, Мексика, Іспанія / Mexico, Spain, 2020, 97′

Біг дітей / Kids Run, Барбара Отт / Barbara Ott, Німеччина / Germany, 2020, 104′

Твій хід / Kuessipan, Міріам Верро / Myriam Verreault, Канада / Canada, 2019, 117′

Мій ранковий сміх / My Morning Laughter, Марко Джорджевіч / Marko Djordjevic, Сербія / Serbia, 2019, 94′

Охос-Неґрос / Ojos Negros, Марта Лайяна, Івет Кастело / Marta Lallana, Ivet Castelo, Іспанія / Spain, 2019, 67′

Парфенон / Parthenon, Мантас Кведаравічюс / Mantas Kvedaravicius, Литва, Україна, Франція / Lithuania, Ukraine, France, 2019, 119′

Пісня без назви / Song Without a Name, Меліна Леон / Melina León, Перу, Іспанія, США / Peru, Spain, USA, 2019, 97′

Смерть кіно та мого батька / The Death of Cinema and My Father Too, Дані Розенберґ / Dani Rosenberg, Ізраїль / Israel, 2020, 100′

Смак фо / The Taste of Pho, Маріко Бобрік / Mariko Bobrik, Польща, Німеччина / Poland, Germany, 2019, 84′

Двоє / Two of Us, Філіппо Менеґетті / Filippo Meneghetti, Франція, Люксембург, Бельгія / France, Luxembourg, Belgium, 2019, 95′

КОНКУРС / COMPETITION

Сонячний зайчик / Sunny Bunny

Цілковито нормальна родина / A Perfectly Normal Family, Малу Рейманн / Malou Reymann, Данія / Denmark, 2020, 93′

Суховій / Dry Wind, Даніел Ноласку / Daniel Nolasco, Бразилія / Brazil, 2020, 110′

Ношу тебе з собою / I Carry You With Me, Гайді Юінґ / Heidi Ewing, Мексика, США / Mexico, USA, 2020, 111’

Лінґва франка / Lingua Franca, Ізабель Сандовал / Isabel Sandoval, США, Філіппіни / USA, Philippines, 2019, 95′

Моффі / Moffie, Олівер Германус / Oliver Hermanus, ПАР, Велика Британія / South Africa, UK, 2019, 103′

Без образ / No Hard Feelings, Фараз Шаріат / Faraz Shariat, Німеччина / Germany, 2020, 89′

Психозія / Psychosia, Марі Ґрато Соренсен / Marie Grahtø Sørensen, Данія, Фінляндія / Denmark, Finland, 2019, 87′

Ріалто / Rialto, Пітер Макі Бернз / Peter Mackie Burns, Ірландія, Велика Британія / Ireland, UK, 2019, 90′

Свята Френсіс / Saint Frances, Алекс Томпсон / Alex Thompson, США / USA, 2019, 98′

Друга зірка праворуч / Second Star on the Right, Рут Кауделі / Ruth Caudeli, Колумбія / Colombia, 2019, 82′

Адвокат / The Lawyer, Ромас Забараускас / Romas Zabarauskas, Литва / Lithuania, 2020, 97′

Поцілунок у сутінках / Twilight’s Kiss, Рей Йенґ / Ray Yeung, Гонконґ / Hong Kong, 2019, 92′

Двоє / Two of Us, Філіппо Менеґетті / Filippo Meneghetti, Франція, Люксембург, Бельгія / France, Luxembourg, Belgium, 2019, 95′

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС / NATIONAL COMPETITION

Короткометражні фільми / Short films

Бульмастиф / Bullmastiff, Анастасія Буковська / Anastasiia Bukovska, Україна / Ukraine, 2020, 25′

Прощавай, Свєто / Goodbye, Sveta, Настя Канарьова / Nastia Kanareva, Україна / Ukraine, 2020, 20′

Життя лінивого бєздєльніка / The Life of a Lazy Idler, Роман Кологойда / Roman Kolohoyda, Україна / Ukraine, 2020, 15′

Маленький диктатор / Little Dictator, Олександра Бровченко / Oleksandra Brovchenko, Україна / Ukraine

Ми більше ніколи не заблукаємо разом / We’ll Never Get Lost Together Again, Євген Кошин / Eugene Koshin, Україна, Туреччина / Ukraine, Turkey, 2020, 35′

Я тут / I’m Here, Олена Янковська / Olena Yankovska, Україна / Ukraine, 2020, 10′

Колообіг / Circulation, Олексій Радинський / Oleksiy Radynski, Україна / Ukraine

Прибічник / Supporter, Сергій Найда / Sergii Naida, Україна / Ukraine, 2019, 7′

Сурогат / The Surrogate, Стас Сантімов / Stas Santimov, Україна / Ukraine, 2020, 6′

Врятуйте мене, лікарю! / Save Me, Doctor!, Дмитро Грешко / Dmytro Hreshko, Україна / Ukraine, 2020, 19′

Знаки / signs, Наталія Ільчук / Nataliya Ilchuk, Україна / Ukraine, 2020, 2′

Кегельбан / Kegelbahn, Ахмеді-Ернес Сарихаліл / Ahmedi-Ernes Sarykhalil, Україна / Ukraine, 2020, 19′

Сама собі тут / Here by Herself, Анна Дудко / Anna Dudko, Україна / Ukraine, 2019, 5′

На шляху назад / On a Way Back, Микола Рідний / Mykola Ridnyi, Україна, Польща / Ukraine, Poland 2019, 7′

Потвора / Bastard, Віктор Скуратовський / Viktor Skuratovskyi, Україна / Ukraine

Дім, милий дім / Home, Sweet Home, Анна Морозова / Anna Morozova, Україна / Ukraine, 2019, 15′

Схрон / Hideout, Оксана Войтенко / Oksana Voitenko, Україна / Ukraine, 2020, 27′

Run Away, Андрій Кокура / Andrii Kokura, Україна / Ukraine, 2020, 20′

зонґ / zong, Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька / Elias Parvulesco, Teta Tsybulnyk, Svitlana Pototska, Україна / Ukraine, 2019, 9′

Материнство / Maternity, Наталія Ільчук / Nataliya Ilchuk, Україна / Ukraine, 2019, 17′

Не вдома / Not at Home, Олександр Чернобай / Oleksandr Chernobay, Україна / Ukraine, 2019, 13′

Монолог. Один / Monologue. One, Гаяне Джагінян / Gayane Dzhahinian, Україна / Ukraine, 2020, 15′

Так мут співати / Thus They Will Sing, Діана Горбань, Анна Ютченко / Diana Horban, Anna Yutchenko, Україна / Ukraine

Вода / Water, Даша Волга / Dasha Volga, Україна / Ukraine

Teen Screen

Щ – це щастя / H Is for Happiness, Джон Шиді / John Sheedy, Австралія / Australia, 2019, 103′

Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає / Oskar & Lilli. Where No One Know Us, Араш Т. Ріагі / Arash T. Riahi, Австрія / Austria, 2020, 102′

Опалені сонцем / Sunburned, Кароліна Гельсґард / Carolina Hellsgård, Німеччина, Нідерланди, Польща / Germany, Netherlands, Poland / 2019, 94′

Суне – друг нареченого / Sune – Best Man, Йон Гольмберґ / Jon Holmberg, Швеція / Sweden, 2019, 88′

Клуб потворних дітей / The Club of Ugly Children, Йонатан Елберс / Jonathan Elbers, Нідерланди / Netherlands, 2019, 90′

Вовки / The Wolves, Семюел Кіші Леопо / Samuel Kishi Leopo, Мексика, США / Mexico, USA, 2019, 95′

Малюк Санджи / Young Sangye, Ґудон Чжан / Guodong Zhang, Китай / China, 2019, 87′

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА / NON-COMPETITION PROGRAM

Фестиваль фестивалів / Festival of Festivals

Віталіна Варела / Vitalina Varela, Педру Кошта / Pedro Costa, Португалія / Portugal, 2019, 124′

Погані казки / Bad Tales, Даміано Д’Інноченцо, Фабіо Д’Інноченцо / Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo, Італія, Швейцарія / Italy, Switzerland, 2020, 98′

Батько / Father, Срджан Ґолубовіч / Srdan Golubović, Сербія, Франція, Німеччина, Хорватія, Словенія, Боснія та Герцеговина / Serbia, France, Germany, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, 2020, 120′

Жінка, яка втекла / The Woman Who Ran, Хон Сан-су / Hong Sang-soo, Південна Корея / South Korea, 2019, 77′

Повітряна кулька / Balloon, Пема Цеден / Pema Tseden, Китай / China, 2019, 102′

Лара / Lara, Ян-Оле Ґерштер / Jan-Ole Gerster, Німеччина / Germany, 2019, 98′

Батько / The Father, Крістіна Ґрозева, Петар Валчанов / Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Болгарія, Греція / Bulgaria, Greece, 2019, 87′

Угамований/ Pacified, Пекстон Вінтерс / Paxton Winters, Бразилія, США / Brazil, USA, 2019, 100′

Скандинавська панорама / Scandinavian Panorama

Провінція / The County, Ґрімур Гаконарсон / Grimur Hakonarson, Ісландія, Данія, Німеччина, Франція / Iceland, Denmark, Germany, France, 2019, 92′

Луна / Echo, Рунар Рунарссон / Runar Runarsson, Ісландія, Франція, Швейцарія / Iceland, France, Switzerland, 2019, 79′

Обережно, діти / Beware of Children, Даґ Йоган Гауґеруд / Dag Johan Haugerud, Норвегія, Швеція / Norway, Sweden, 2019, 157′

Дядько / Uncle, Фрелле Петерсен / Frelle Petersen, Данія / Denmark, 2019, 105′

Чартер / Charter, Аманда Кернелл / Amanda Kernell, Швеція, Данія, Норвегія / Sweden, Denmark, Norway, 2020, 94′

Біжи, Ує, біжи / Run Uje Run, Генрік Шифферт / Henrik Schyffert, Швеція / Sweden, 2020, 78′

Плоть і кров / Wildland, Жанетт Нурдаль / Jeanette Nordahl, Данія / Denmark, 2020, 89′

Психостерво / Psychobitch, Мартін Лунд / Martin Lund, Норвегія / Norway, 2019, 109′

Швейцарський акцент / Swiss Accent

За горизонтом / Beyond the Horizon, Дельфін Леерісі / Delphine Lehericey, Швейцарія, Бельгія / Switzerland, Belgium, 2019, 92′

Кохай мене ніжно / Love Me Tender, Клаудія Рейніке / Klaudia Reynicke, Швейцарія / Switzerland, 2019, 83′

Мадам / Madame, Стефан Рітгаузер / Stephane Riethauser, Швейцарія / Switzerland, 2019, 93′

Батьки / Parents, Ерік Берґкраут, Рут Швайкерт / Eric Bergkraut, Ruth Schweikert, Швейцарія / Switzerland, 2019, 96′

Кінець світу / The End of the World, Базіл да Кунья / Basil da Cunha, Швейцарія / Switzerland, 2019, 107′

FORMA

Посеред лабіринту / In the Middle of the Labyrinth, Саломон Перес / Salomón Pérez, Перу / Peru, 2019, 65′

Шум / Murmur, Гезер Янґ / Heather Young, Канада / Canada, 2019, 84′

Пропозиція / Offering, Хуан Монако Каньї / Juan Mónaco Cagni, Аргентина / Argentina, 2020, 65′

Персефона / Persephone, Костас Атоусакіс / Costas Athousakis, Греція / Greece, 2019, 88′

Халепа з природою / The Trouble with Nature, Іллум Якобі / Illum Jacobi, Данія, Франція / Denmark, France, 2020, 95′

Двадцяте століття / The Twentieth Century, Метью Ренкін / Matthew Rankin, Канада / Canada, 2019, 90′

Великі літери / Uppercase Print, Раду Жуде / Radu Jude, Румунія / Romania, 2020, 128′

Кладовище / Cemetery, Карлос Касас / Carlos Casas, Франція, Велика Британія, Польща, Узбекистан / France, United Kingdom, Poland, Uzbekistan, 2019, 85′

Століття / Century

Ночі Кабірії / Nights of Cabiria, Федеріко Фелліні / Federico Fellini, Італія / Italy, 1957, 118′ (Століття Фредеріко Фелліні)

Чудова сімка / The Magnificent Seven, Джон Стерджес / John Sturges, США / USA, 1960 / 128′ (Століття Джона Стерджеса)

Літня казка / A Summer’s Tale, Ерік Ромер / Eric Rohmer, Франція / France, 1996, 113′ (Століття Еріка Ромера)

Сім самураїв / Seven Samurai, Акіра Куросава / Akira Kurosawa, Японія / Japan, 1954, 207′ (Століття Акіри Куросави)

Фройд / Freud: The Secret Passion, Джон Г’юстон / John Huston, США, 1962, 140′ (Століття Монтгомері Кліфта)

Спеціальні події / Special Events

Вілкокс / Wilcox, Дені Коте / Denis Côté, Канада / Canada, 2019, 66′

Це все міняє / This Changes Everything, Том Донаг’ю / Tom Donahue, США / USA, 2018, 96′

Мене звуть Клітор / My Name is Clitoris, Ліза Бійюар-Моне, Дафне Лєблон / Lisa Billuart-Monet, Daphné Leblond, Бельгія / Belgium, 2019, 80′

Підбурювання / Incitement, Ярон Зільберман / Yaron Zilberman, Ізраїль / Israel, 2019, 123′

Птахи (або як ними бути) / Birds (Or How To Be One), Бабіс Макрідіс / Babis Makridis, Греція / Greece, 2020, 80′

Ніштяк, чуваче / Feels Good Man, Артур Джонс / Arthur Jones, США / USA, 2020, 92′

Фелліні і духи/ Fellini of the Spirits, Ансельма Деллоліо / Anselma Dell’Olio, Італія / Italy, 2020, 90′

Останні та перші люди / Last and First Men, Йоган Йоганнссон / Jóhann Jóhannsson, Ісландія / Iceland, 2020, 70′

Українські прем’єри Ми є… Ми поруч / We Are Here…. We Are Near,​ Роман Балаян / Roman Balayan, Україна / Ukraine, 2020 В. Сильвестров / V. Silvestrov,​ Сергій Буковський / Serhiy Bukovsky, Україна / Ukraine, 2020 Передчуття / Forebodings​, В’ячеслав Криштофович / Vyacheslav Kryshtofovych, Україна, Литва, Словенія / Ukraine, Lithuania, Slovenia, 2020 Поїзд «Київ — Війна» / Train: Kyiv-War,​ Корній Грицюк / Korniy Hrytsiuk, Україна / Ukraine, 2020 Boy of War / Хлопець війни,​ Сипрієн Клеман-Дельмас, Ігор Косенко / Cyprien Clement-Delmas, Igor Kosenko, Німеччина-Чехія-Україна / Germany-Czechia-Ukraine, 2019 Життя поза резюме / Life outside CV,​ Сашко Протяг / Sashko Protiah, Україна / Ukraine, 2019 Зарваниця / New Jerusalem​, Ярема Малащук, Роман Хімей / Yarema Malashchuk, Roman Himey, Україна / Ukraine, 2020 Херсонщина на Вулкані / Living on the Volcano,​ Владислав Васильченко, Роман Бондарчук / Vladyslav Vasylchenko, Roman Bondarchuk, Україна / Ukraine, 2020

Видеозапись пресс-конференции можно посмотреть ниже.

Напомним, кинофестиваль пройдет с 22 по 30 августа 2020 года. Открытием фестиваля станет украинская картина «Забуті» Дарьи Онищенко.

Фото: «Молодость», unsplash

