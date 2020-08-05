Стала известна дата премьеры фильма «Мулан»

Руководители компании Disney наконец определились с датой премьеры фильма «Мулан». Она состоится на стриминговом сервисе Disney+ 4 сентября. Об этом сообщает The Verge. Просмотр новинки обойдется зрителю в $29,99 при том, что абонплата сервиса составляет $6,99. В странах, где Disney+ не доступен, фильм в тот же день покажут в кинотеатрах.

Изначально «Мулан» должен был выйти в прокат 27 марта, затем премьеру перенесли на 24 июля, а после – на 21 августа.

Напомним, Disney перенес релизы многих своих фильмов на фоне пандемии и резкого увеличения числа случаев COVID-19 в США.

Читайте также:

Фото: Disney

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!