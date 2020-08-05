На «Интере» будет выходить проект «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой

В воскресенье, 16 августа, в 10:00 на телеканале «Интер» состоится премьера программы «Другая жизнь». Это авторский проект, который производится по заказу телеканала, сообщает пресс-служба «Интера».

Телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в разных уголках мира.

«В основе программы – не информация о достопримечательностях и не рекомендации по проживанию и досугу, а рассказ о повседневной жизни местных жителей в разных городах и странах: о том, что всех нас объединяет, а в чем чувствуются явные отличия от украинских реалий», — сообщает пресс-служба.

В первых выпусках «Другой жизни», которые выйдут в эфир 16 августа в 10:00 и в 11:00, ведущая расскажет и покажет, как живут жители Женевы и Гаваны.

Отметим, что программа под названием «Жизнь других» с ведущей Жанной Бадоевой в начале 2019 года стала выходить на российском «Первом канале».

Напомним, скоро состоится премьера ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере».

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Фото: «Интер»

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