«Интер» запускает новое ток-шоу о здоровье

Во вторник, 11 августа, на телеканале «Интер» состоится премьера нового ток-шоу о здоровье — «Хорошее здоровье на Интере» с ведущим Александром Лукьяненко. Программа будет выходить со вторника по пятницу в 13:20. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Лучшие практикующие врачи страны будут давать четкие рекомендации по профилактике болезней, объяснять нюансы новейших методов лечения, развенчивать мифы о заболеваниях и отвечать на вопросы о том, как поддерживать здоровый образ жизни», — сообщается в релизе канала.

В программе расскажут о самых распространенных заболеваниях в Украине: инсульте, гипертонии, гепатите, раке молочной железы, сахарном диабете, аллергии, ожирении, храпе, бессоннице и многих других, отдельный разговор будет о коронавирусе.

В каждом выпуске ток-шоу участвуют три профильных врача-эксперта (педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, хирурги и др.) и герои программы – люди, которые уже перенесли заболевание или находятся в группе риска. Советами и историями также поделятся гости программы: звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта.

Напомним, телерейтинги показали, что «Интер» вернулся в большую шестерку.

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Фото: «Интер»

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