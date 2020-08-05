Главная Новости «Интер» запускает новое ток-шоу о здоровье
«Интер» запускает новое ток-шоу о здоровье
НовостиТВ

«Интер» запускает новое ток-шоу о здоровье

от Telekritika
Telekritika 523

Программа будет выходить со вторника по пятницу.

Во вторник, 11 августа, на телеканале «Интер» состоится премьера нового ток-шоу о здоровье — «Хорошее здоровье на Интере» с ведущим Александром Лукьяненко. Программа будет выходить со вторника по пятницу в 13:20. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Лучшие практикующие врачи страны будут давать четкие рекомендации по профилактике болезней, объяснять нюансы новейших методов лечения, развенчивать мифы о заболеваниях и отвечать на вопросы о том, как поддерживать здоровый образ жизни», — сообщается в релизе канала.

В программе расскажут о самых распространенных заболеваниях в Украине: инсульте, гипертонии, гепатите, раке молочной железы, сахарном диабете, аллергии, ожирении, храпе, бессоннице и многих других, отдельный разговор будет о коронавирусе.

В каждом выпуске ток-шоу участвуют три профильных врача-эксперта (педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, хирурги и др.) и герои программы – люди, которые уже перенесли заболевание или находятся в группе риска. Советами и историями также поделятся гости программы: звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта.

Напомним, телерейтинги показали, что «Интер» вернулся в большую шестерку.

Читайте также:

Ко дню памяти Владимира Высоцкого «Интер» покажет фильмы с его участием
В течение недели «Интер» будет показывать концерты
Телерейтинги: душное межсезонье, сериалы на «Украине» и советское кино на «Интере»

Фото: «Интер»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Званый ужин»: ставка на эпатаж

31.07.2020

Вещателя из Сум проверят из-за самовольной ретрансляции канала...

30.07.2020

TikTok не будет доступен в Гонконге

07.07.2020

Телеканал «1+1» готовится к 25-летию

15.07.2020

В течение недели «Интер» будет показывать концерты

15.07.2020

Госкино профинансирует съемки фильма Олега Сенцова «Носорог»

09.07.2020

Нескольким лицензиатам возобновлены разрешения на временно вещание

16.07.2020

Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

24.07.2020

Крымского гражданского журналиста оставили под стражей

23.07.2020

Amazon выведет на орбиту группу спутников для обеспечения...

03.08.2020
Avatar