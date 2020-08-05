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Бывшего сотрудника Google приговорили к полутора годам тюрьмы

от Telekritika
От Telekritika 391
Главная Диджитал Бывшего сотрудника Google приговорили к полутора годам тюрьмы

За кражу секретной информации.

Бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу секретной информации, которая касалась разработки беспилотных автомобилей. Об этом сообщают «Буквы» со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в 2016 году. Перед увольнением из Google Левандовски скачал на свой ноутбук 14 тыс. файлов с секретной информацией о разработках компании беспилотного автомобиля. После этого он возглавил отдел разработки беспилотных авто в Uber Technologies Inc. Когда в 2017 году стало известно о скандале, Uber уволил Левандовски.

Окружной судья Уильям Алсуп сказал, что Левандовски отправится в тюрьму, как только утихнет пандемия COVID-19. Также от инженера требуют заплатить Alphabet Inc штраф за кражу данных – $179 млн.

Сейчас Левандовски управляет компанией Pronto, производящей беспилотные грузовики. Он извинился перед Google.

Напомним, Еврокомиссия приостановила сделку между Alphabet (владеет Google) и производителем фитнес-трекеров Fitbit на сумму $2,1 млрд и проведет расследование относительно деятельности BigTech-компании.

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Фото: unsplash

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