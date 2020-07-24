Disney изменил график своих премьер

Disney перенес релизы многих своих фильмов на фоне пандемии и резкого увеличения числа случаев COVID-19 в США. Об этом пишет THR.

Так, фильм «Мулан», релиз которого должен был состоятся в августе, остался без даты. Остальные запланированные премьеры в этом году «Аватар» и «Звездные войны» откладываются на год позже: «Аватар 2» перемещается с 17 декабря 2021 года на 16 декабря 2022 года; «Аватар 3» с 22 декабря 2023 года на 20 декабря 2024 года; «Аватар 4» с 19 декабря 2025 года на 18 декабря 2026 года; и «Аватар 5» с 17 декабря 2027 года по 22 декабря 2028 года.

Другие изменения в графике релизов Disney:

«Дэвид Копперфильд» перемещается на две недели — на 28 августа 2020 года;

«Смерть на Ниле» переносится на две недели — на 23 октября 2020 года;

«Пустой человек» — на 4 декабря 2020 года.

«Французский диспетчер», ранее датированный 16 октября 2020 года, сейчас остался недатированным;

«Последняя дуэль» Ридли Скотта — на 15 октября 2021 года. Первоначально он был запланирован к ограниченному выпуску на Рождество 2020 года.

Напомним, после выхода мюзикла «Гамильтон» загрузка приложения Disney Plus выросла на 74% за выходные в США.

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Фото: Disney

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