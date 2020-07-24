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Фильм «Тарас. Повернення» выйдет в прокат 17 сентября

от Telekritika
От Telekritika 148
Главная Кино Фильм «Тарас. Повернення» выйдет в прокат 17 сентября

Премьеру перенесли.

Историческая драма «Тарас. Повернення» о пребывании Тараса Шевченка в Новопетровской крепости на Каспии выйдет в кинотеатрах 17 сентября 2020-го, пишет «Нове українське кіно» со ссылкой на пресс-службу фильма.

Байопик о Шевченко должен был выйти в широкий прокат 2 апреля 2020 года, однако из-за карантина в стране премьеру перенесли.

Фильм рассказывает о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко на полуострове Мангыстау в Новопетровской крепости на Каспии, в 1857 году. Поэт получает известие от друзей из Петербурга о помиловании царем Александром II. Однако военное руководство Новопетровского укрепления не спешит сообщать об этом Тарасу и не издает приказ об увольнении. Более того, к форту прибывает тайный агент из Петербурга.

Романтически-драматическая сага «Тарас. Повернення» Александра Денисенко — это первый украинский фильм о 10-летней ссылке поэта в русской царской армии.

В ролях: Борис Орлов (Тарас Шевченко), Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Роман Луцкий, Анна Топчий, Олег Волошенко, Акниет Оринтай.

Лента снята при поддержке Госкино, а производством занимался «Інсайт медіа».

Напомним, ранее вышел трейлер фильма «Тарас. Повернення».

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Фото: кадр из фильма «Тарас. Повернення»

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