Фильм «Тарас. Повернення» выйдет в прокат 17 сентября

Историческая драма «Тарас. Повернення» о пребывании Тараса Шевченка в Новопетровской крепости на Каспии выйдет в кинотеатрах 17 сентября 2020-го, пишет «Нове українське кіно» со ссылкой на пресс-службу фильма.
Байопик о Шевченко должен был выйти в широкий прокат 2 апреля 2020 года, однако из-за карантина в стране премьеру перенесли.
Фильм рассказывает о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко на полуострове Мангыстау в Новопетровской крепости на Каспии, в 1857 году. Поэт получает известие от друзей из Петербурга о помиловании царем Александром II. Однако военное руководство Новопетровского укрепления не спешит сообщать об этом Тарасу и не издает приказ об увольнении. Более того, к форту прибывает тайный агент из Петербурга.
Романтически-драматическая сага «Тарас. Повернення» Александра Денисенко — это первый украинский фильм о 10-летней ссылке поэта в русской царской армии.
В ролях: Борис Орлов (Тарас Шевченко), Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Роман Луцкий, Анна Топчий, Олег Волошенко, Акниет Оринтай.
Лента снята при поддержке Госкино, а производством занимался «Інсайт медіа».
Напомним, ранее вышел трейлер фильма «Тарас. Повернення».
Читайте также:
На «1+1» состоится премьера сериала «Папа Дэн»
Стали известны победители 13-го питчинга Госкино (полный список)
Продакшен Дарьи Легони объявил сценарный питчинг
Начат прием заявок на участие в «Сценарном питчинге»
Фото: кадр из фильма «Тарас. Повернення»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!