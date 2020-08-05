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На «Интере» пройдет вечер памяти Виктора Цоя

от Telekritika
От Telekritika 206
Главная Новости На «Интере» пройдет вечер памяти Виктора Цоя

Канал покажет документальные фильмы и концерт группы «Алиса».

15 августа исполняется 30 лет со дня смерти солиста группы «Кино» Виктора Цоя. В этот день телеканал «Интер» посвятит эфир памяти артиста. Об этом сообщает пресс-служба канала.

В 20:30 «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Цой жив. 30 лет без «Кино»». Фильм расскажет о том, каким на самом деле был Виктор Цой, что способствовало формированию его музыкального вкуса, кто помог выпускнику ленинградского ПТУ стать рок-звездой и что связывало Цоя с Киевом.

В 21:30 впервые на телевидении будет показан короткометражный фильм «Конец каникул» с участием Виктора Цоя и группы «Кино». Картина режиссера Сергея Лысенко, снятая в 1986 году в Киеве, оказала большое влияние на дальнейшую карьеру Цоя. После «Конца каникул» музыканта пригласили сниматься в фильме Сергея Соловьева «Асса» и картине Рашида Нугманова «Игла».

В 22:00 в эфире «Интера» – юбилейный концерт группы «Алиса» «Мы вместе!». В нем в том числе прозвучат песни группы «Кино» – «Спокойная ночь» и «Песня без слов», которые исполнит Константин Кинчев, солист «Алисы» и близкий друг Виктора Цоя.

В 00:10 на «Интере» — специальный выпуск проекта «Следствие вели…» – «Смертельный поворот» – о гибели Цоя.

Напомним, канал «Интер» подготовил тематический эфир ко дню памяти Владимира Высоцкого.

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Фото: «Википедия»

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