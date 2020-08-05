Сотрудник львовского филиала «Суспільного» заболел COVID-19

С 5 августа часть команды львовского филиала «Суспільного» будет выполнять работу дистанционно из-за того, что у видеографа телеканала подтвердили инфицирование коронавирусом. Работник с COVID-19 находится на самоизоляции с 24 июля, со вчерашнего дня на самоизоляцию отправились все члены команды, которые с ним контактировали. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Чтобы не допустить вспышки инфекции, команду новостников филиала решили перевести на дистанционный режим и до конца недели приостановить выход информационных выпусков на телеканале «UA: Львів» и «UA: Українське радіо Львів». В то же время команда «Суспільного» во Львове не прекратит информировать о важных событиях, происходящих в области.

«Мы организовали работу так, чтобы было минимум контактов между работниками. Команда радио и «Темы дня» будет работать посменно, эфиры будут проходить без гостей в студии – они будут включаться по телефону и скайпу. Новостийщики будут дистанционно готовить бегущую строку с главными новостями Львовщины для телеканала. Диджитал-отдел будет работать из дома для сайта suspilne.media и страниц филиала в соцсетях», — рассказала менеджер львовского филиала Татьяна Колесниченко.

С начала карантина два филиала общественного вещателя временно переходили на режим удаленной работы из-за случаев заболевания среди работников – Ровенский и Черновицкий. Сейчас они работают в обычном режиме.

Напомним, в мае от осложнений COVID-19 умер сотрудник ровенского филиала «Суспільного» Николай Теремок. Он был одним из шести сотрудников филиала, у которых подтвердили заражение коронавирусом.

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Фото: unsplash

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