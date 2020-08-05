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У компании «Kantar Украина» сменился собственник

от Telekritika
От Telekritika 247
Главная Новости У компании «Kantar Украина» сменился собственник

И руководитель.

Kantar приобрел украинскую часть бизнеса «Kantar Украина» (ООО «Тейлор Нельсон Софрез Украина»). Сейчас полноправным владельцем и бенефициаром «Kantar Украина» является компания Taylor Nelson Sofres B.V., Kantar Group, расположенная в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Генеральным директором «Kantar Украина» назначена Светлана Винославская, до этого занимавшая пост коммерческого директора компании.

«Мы полностью интегрируемся в международный бизнес, участвуем в реализации стратегии Kantar. Также мы получили полный доступ к глобальной системе знаний, обмена опытом и взаимодействия с коллегами в других странах, — сказала Винославская. — Уже осенью мы выведем на рынок Украины новые продукты и платформы, которые ускорят сбор информации. Наши сотрудники смогут еще больше времени уделять экспертизе и консультированию, чтобы стать незаменимыми советчиками по развитию и процветания бизнеса наших клиентов».

Напомним, весной аналитическая компания Kantar опубликовала рейтинг самых популярных приложений среди украинцев. Согласно отчету аналитиков, украинцы стали проводить больше времени в глобальных мессенджерах и социальных сетях.

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Фото: Kantar

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