Настя Станко очолила редакцію hromadske

Головною редакторкою hromadske стала Настя Станко, яка є однією із засновниць видання. Про це повідомляє прес-служба hromadske.

«Я працюю тут від початку, знаю всіх, всі нюанси, всі злети й падіння. Водночас я добре розумію цінність такого медіа, як hromadske. Я знаю, як донести це не лише до людей, які приходять працювати на hromadske, а й до нашої аудиторії. Мені видається, що шлях незалежного медіа — це пояснювальна журналістика. Не просто розповісти про подію, а й пояснити, що насправді відбулось, яке це має і матиме значення. Нашим гаслом і досі залишається: що насправді відбувається. От пояснювати, що насправді відбувається — і буде пріоритетним завданням редакції під моїм керівництвом», — прокоментувала вона призначення.

Настя Станко замінила на цій посаді Наталію Гузенко, яка залишає команду hromadske разом з операційною редакторкою Оксаною Пирожок.

«Я щаслива, що мені довелося працювати в такій команді. Але щоби розвивати медіа, наші бачення майбутнього повинні збігатися. Я бачу потенціал hromadske у планомірній спільній роботі та досягненні цілей, які ми поставили на початку трансформації», — прокоментувала Наталя Гузенко.

«На hromadske не буває випадкових людей. Усі, хто коли-небудь тут працював, чомусь нас навчили, досвід кожного робить нас кращими. Я дякую Наталі за сміливість взяти на себе відповідальність у непростий для редакції час і за досвід, яким вона із нами поділилася. Настя має своє дуже чітке бачення розвитку редакції. І я вірю, що це шлях до успіху не лише hromadske, а й загалом для медіаринку в Україні», — прокоментувала зміни Юлія Банкова, СЕО hromadske.

Настя Станко працює на hromadske від його заснування. Вона висвітлювала події на Майдані, російську агресію на Донбасі та в Криму, була в полоні так званої «ЛНР». За розслідування «Злам» про події 20 лютого 2014 року під час революції Гідності у 2016 році Настя разом із Ангеліною Карякіною отримала гран-прі фестивалю Межигір’яfest. У 2018-му в Насті вийшло розслідування «Таємний ізолятор СБУ». Того ж року Станко отримала Міжнародну премію за свободу преси в Нью-Йорку, а в 2019-му їй присудили нагороду за відвагу від International Women’s Media Foundation. В Україні Станко чотири роки поспіль стає фіналісткою журналістського конкурсу «Честь професії».

Нагадаємо, з 22 грудня головою ГО «Громадське телебачення» замість Наталії Гуменюк стала Юлія Банкова. Рішення було ухвалено Програмною радою ГО під час щорічного планового засідання.

31 січня стало відомо, що Ангеліна Карякіна залишає посаду головного редактора «Громадського телебачення». Конкурс на посаду головного редактора hromadske було оголошено 7 лютого 2020 року. Згодом редакцію залишила Наталя Гуменюк.

19 березня 2020-го hromadske повідомило, що редакцію очолить Наталія Гузенко. Її заступниками тоді стали Влад Азаров та Анастасія Станко.

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Фото: hromadske

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