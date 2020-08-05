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Прибыль в подкаст-индустрии США превысит $1 млрд к 2021 году — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 325
Главная Диджитал Прибыль в подкаст-индустрии США превысит $1 млрд к 2021 году — прогноз

Общие расходы в 2020 году вырастут на 10,4%.

Согласно первым оценкам eMarketer, рынок рекламы подкастов в США может достигнуть $1 млрд  в следующем году, пишет Media Post.

«Рост расходов на рекламу в подкастах в этом году будет более устойчивым по сравнению с диджитал радиорекламой в целом, снижение которой выражается двузначными цифрами», — отметила Шеллин Шум, директор по прогнозированию eMarketer.

EMarketer ожидает, что рынок «восстановится» от пандемии в третьем и четвертом кварталах, а общие расходы в 2020 году вырастут на 10,4% до $782 млн. После нестабильности в 2020 году подкастная реклама в США вырастет на 44,9% до $1,1 млрд в 2021 году.

Прогнозы роста рекламы отражают и увеличение базы слушателей подкастов, которая превысит 50% от доли слушателей цифрового аудио в США в этом году.

Напомним, в Spotify теперь есть возможность просматривать видеоподкасты, созданные определенной группой авторов.

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Фото: eMarketer, Unsplash

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