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Зураб Аласания не будет подаваться на следующий конкурс главы «Суспільного»

от Telekritika
От Telekritika 564
Главная Новости Зураб Аласания не будет подаваться на следующий конкурс главы «Суспільного»

В 2021 году.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания во время подкаста «Культури всього» заявил, что не будет больше подаваться на конкурс главы «Суспільного».

«На 99 процентов, я тут впервые официально говорю, я не собираюсь идти на выборы главы правления следующего года», — сказал он.

Аласания считает, что уже достаточно сделал для «Суспільного», где проработал 7 лет, и поэтому повторно подаваться на конкурс не намерен, хотя имеет право сделать это еще раз.

«Я начал с «Первого национального»: три года там промучился, и четыре — уже тут (на «Суспільному» — ред.)», — отметил Зураб Аласания.

Напомним, ранее в интервью «Телекритике» Зураб Аласания рассказал о кризисе и старом долге «Суспільного» перед «Евроньюз».

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Фото: НВ

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