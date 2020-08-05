Зураб Аласания не будет подаваться на следующий конкурс главы «Суспільного»

Глава правления НСТУ Зураб Аласания во время подкаста «Культури всього» заявил, что не будет больше подаваться на конкурс главы «Суспільного».

«На 99 процентов, я тут впервые официально говорю, я не собираюсь идти на выборы главы правления следующего года», — сказал он.

Аласания считает, что уже достаточно сделал для «Суспільного», где проработал 7 лет, и поэтому повторно подаваться на конкурс не намерен, хотя имеет право сделать это еще раз.

«Я начал с «Первого национального»: три года там промучился, и четыре — уже тут (на «Суспільному» — ред.)», — отметил Зураб Аласания.

Напомним, ранее в интервью «Телекритике» Зураб Аласания рассказал о кризисе и старом долге «Суспільного» перед «Евроньюз».

Читайте также:

Фото: НВ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!