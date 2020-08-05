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«Квартал 95» приступил к съемкам сериала «Беглецы»

от Telekritika
От Telekritika 587
Главная Новости «Квартал 95» приступил к съемкам сериала «Беглецы»

Для телеканала «Украина».

5 августа в Киеве стартовали съемки четырехсерийной приключенческой комедии от студии «Квартал 95» – «Беглецы», пишет пресс-служба студии. Это второй из четырех телефильмов, которые студия снимает для канала «Украина» в 2020 году.

В центре сюжета находится семья Гуманных, которая переживает сложные времена. Отец Ярослав, в прошлом художник, находится в творческом кризисе, его жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать подругам. Позднее Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает. Спасаясь от киллеров, семье приходится бежать в поселок, где они вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией.

Главные роли в проекте исполняют Нина Гогаева, Андрей Саминин, Миша Плавак и Вероника Лукьяненко.

Также в сериале играют Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хахлаткина и другие.

Режиссер – Андрей Силкин.

Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Съемки четырехсерийного фильма пройдут в августе в Киеве и Киевской области.

Напомним, 28 июля под Одессой начались съемки второго сезона сериала «Папик».

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Фото: «Квартал 95»

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