«Квартал 95» приступил к съемкам сериала «Беглецы»

5 августа в Киеве стартовали съемки четырехсерийной приключенческой комедии от студии «Квартал 95» – «Беглецы», пишет пресс-служба студии. Это второй из четырех телефильмов, которые студия снимает для канала «Украина» в 2020 году.
В центре сюжета находится семья Гуманных, которая переживает сложные времена. Отец Ярослав, в прошлом художник, находится в творческом кризисе, его жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать подругам. Позднее Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает. Спасаясь от киллеров, семье приходится бежать в поселок, где они вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией.
Главные роли в проекте исполняют Нина Гогаева, Андрей Саминин, Миша Плавак и Вероника Лукьяненко.
Также в сериале играют Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хахлаткина и другие.
Режиссер – Андрей Силкин.
Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.
Съемки четырехсерийного фильма пройдут в августе в Киеве и Киевской области.
Напомним, 28 июля под Одессой начались съемки второго сезона сериала «Папик».
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Фото: «Квартал 95»
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