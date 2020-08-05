В Беларуси отпустили трех задержанных журналистов канала «Белсат»

4 августа в Беларуси задержали журналистов и оператора телеканала «Белсат»: Станислава Ивашкевича, Ольгу Ратмирову и Ивана Муравьева, передает сайт канала.
Их задержали в Шклове, во время съемок программы журналистских расследований «Давайте разбираться», примерно в 15.30.
На сайте канала пишут, что в 19 часов 4 августа всех троих журналистов отпустили из Шкловского РОВД, однако телефоны у них отобрали.
Какова причина задержания и повод изъятия техники — неизвестны.
Напомним, ранее журналистка телеканала «Белсат» Вольга Чайчиц и оператор Андрус Козел заявили, что ищут политическое убежище в США.
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Фото: Facebook-cтраница Вольги Чайчиц
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